港股直擊 即巿股評

A股獲納入MSCI新興市場，港股昨日未有即時正面反應，恒指連跌兩日、累挫229點後，今早反覆回升，突破均線滙聚阻力。中資金融股和電力股表現突出。

恒指今早低開97點，報25597點屬暫時低，開市後反覆轉升，呈好淡爭持，上午11時後升幅擴大，暫時最多升173點，見25867點，突破10天線(約25795點)和20天線(約25811點)滙聚區。恒指中午收報25839點，升144點或0.6%，大市成交額406.88億元。

國企指數報10504點，升110點或1.1%。

A股半日高收，滬指升0.76%；深成指升0.3%。

藍籌股方面，友邦(01299)獲摩通上調目標價至74元，股價今早高見58.45元創上市新高，半日升2.4%；騰訊(00700)升1.1%；滙控(00005)升0.4%，3股貢獻大市90點。另外，中證監副主席方星海指A股納入MSCI後，滬深港通額度將不夠用，港交所(00388)半日升1.2%。相反，金沙中國(01928)跌0.8%；銀娛(00027)跌0.2%；領展(00823)跌0.2%。

焦點板塊

中資電力股：《澎湃新聞》報道指國家發改委已下發《關於取消、降低部分政府性基金及附加合理調整電價結構的通知》，變相調升上網電價。華能(00902)曾升近8%，半日升2.1%；華潤電力(00836)曾升逾7%，半日升3.3%；華電(01071)升3.4%；大唐發電(00991)升1.9%；中國電力(02380)升1.4%。

中資金融股：多隻股份跑出。重磅內銀股方面，工行(01398)升1.8%；中行(03988)升1.3%；建行(00939)升1.5%，惟股份今日除息，對恒指起拖低作用。另外，招行(03968)5.4%，為升幅最大國指成分股：民行(01988)升3.4%；信行(00998)升2.1%；郵儲行(01658)升1.3%。內險方面，平保(02318)升1.3%；國壽(02628)急升3.4%，為升幅最大藍籌；太保(02601)升3.6%；財險(02328)升2%；太平(00966)升2.9%；新華保險(01336)升3%。

焦點股份

中國燃氣(00384)：績後股價造好，今早創兩個半月新高，半日升7.2%，成交額2.82元。集團昨日收市後公布，全年多賺82.47%，每股派末期股息20仙。富瑞最新報告指集團估值便宜，維持「買入」評級和目標價15.4元不變。

中信大錳(01091)：股價今早曾升15.6%，半日升9.1%。集團發盈喜，預料截至今年6月底止，中期業績將錄得盈利，去年同期則錄得虧損1.37億元。

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