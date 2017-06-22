港股直擊 即巿股評

港股昨日受A股「入摩」影響，好消息出貨，挫逾百點。今早反覆回升，重上均線滙聚附近。

恒指今早低開97點，報25597點屬半日低，開市後反覆轉升，半日最多升173點，見25867點，突破10天線(約25795點)和20天線(約25811點)滙聚區。恒指中午收報25839點，升144點或0.56%，大市成交額406.88億元。

國企指數報10504點，升110點或1.06%。

內銀股造好，招行(03968)抽升5.4%，為表現最好國指成份股。民行(01988)升3.44%；交行(03328)升2.94%; 中信銀行(00998)升2.12%；建行(00939)升1.48%。

內地發改委擬取消及降低部分政府性基金，並允許電企調升上網電價。中資電力股急升，今日除息的華能國際電力(00902)升2.14%，中國電力(02380)升1.43%；大唐發電(00991)升1.91%；華潤電力(00836)升3.3%。

中國燃氣(00384)全年純利增長八成二，績後股價顯著造好，今早升7.23%。其他燃氣股亦受追捧，新奧能源(02688)升4.11%；華潤燃氣(01193)升2.72%。

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