訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:15 港股直擊 即巿股評

恒指半日升144點 燃氣電企股跑贏大市

放大圖片

港股昨日受A股「入摩」影響，好消息出貨，挫逾百點。今早反覆回升，重上均線滙聚附近。

恒指今早低開97點，報25597點屬半日低，開市後反覆轉升，半日最多升173點，見25867點，突破10天線(約25795點)和20天線(約25811點)滙聚區。恒指中午收報25839點，升144點或0.56%，大市成交額406.88億元。
國企指數報10504點，升110點或1.06%。

內銀股造好，招行(03968)抽升5.4%，為表現最好國指成份股。民行(01988)升3.44%；交行(03328)升2.94%; 中信銀行(00998)升2.12%；建行(00939)升1.48%。

內地發改委擬取消及降低部分政府性基金，並允許電企調升上網電價。中資電力股急升，今日除息的華能國際電力(00902)升2.14%，中國電力(02380)升1.43%；大唐發電(00991)升1.91%；華潤電力(00836)升3.3%。

中國燃氣(00384)全年純利增長八成二，績後股價顯著造好，今早升7.23%。其他燃氣股亦受追捧，新奧能源(02688)升4.11%；華潤燃氣(01193)升2.72%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。