即巿股評 港股直擊

噚日掛住招呼NASDAQ班人(係呀，大家近日睇電視睇財經新聞時唔見咗條NASDAQ呀？)，下半場都無乜點睇到個市；到收市時見到恒指跌百零點，而執出嚟嘅新鴻基地產(00016)就單日跌個半，拆開新地5分鐘圖係見到SlowSTC(14,3)喺下半場有出現過超賣，不過基於「淡淡定，有錢剩」嘅原則(博新地回到落100天線)，所以新地Call(15224)仍然喺waiting list入面啫；但相信不久嘅將來就會到，事關噚日新地收市價計已經穿咗條50天線，今日就更加成粒燭企係50天線(117.23元)樓下，而頭頂10天線(118.75元)就嚟跌穿條20天線(118.49元)，形成短期「死亡交叉」，所以都係比啲耐性啦。

講起「死亡交叉」，其實今日恒指日線圖都有喎，恒指10天線(25785點)跌穿咗條20天線(25805點)；形態上恒指今日成粒燭都處於10同20天線樓下，再數落去嘅話你可能會話喺50天線(25136點)，但如果你換一換條保歷加通道出嚟，你就會發現其實保歷加通道口愈來愈窄，窄到依家保歷加通道底係喺25513點，同現價(10點12分嗰口價計)25718點只係爭205點，對比起落到50天線要嘅582點，似乎落返去保歷加通道底比較似樣。

咁個市係咪真係回落去？又試吓將條保歷加通道底放喺恒指牛熊證街貨圖上度吓囉。向下睇牛證最近嘅街貨係25500至25599點，條保歷加通道底25513點咪就係喺呢個範圍囉，而呢度亦係牛證重貨區喎，有相當於1210張期指；若然再落多100點，即係25400至25499點，都有1075張期指駐守。恒指牛證街貨講緊要過埋25200至25299點嗰1184張期指之後先至未見有重街貨存在。

睇埋上面熊證，最重貨嘅仍然喺26100至26199點，呢度有相當於1067張期指，同樣地用返現價25718點去計，個市要由依家向上行481點就可以食到上呢個位，連同沿路經過嘅街貨，夾埋就有相當於1379張期指；但點都比唔過向下行食牛嘅。恒指熊(69318)，收回價26300點，遠過熊證重貨區，29倍槓桿亦不過不失，可小注一試。

又講起「死亡」，今朝開fb見到我一位中六同學Becky Tung，睇佢留言知佢做咗人哋媽媽，想恭喜佢之際再睇落去先知道原來佢懷住BB五個月後，噚晚凌晨佢生咗BB出嚟，係BB嘅出生，同時亦係BB嘅死亡，除咗「Take Care」之外，我唔知講咩好啦。阿董，Take Care！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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