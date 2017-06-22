港股直擊 即巿股評

A股入摩，港股不升反映，恒指短期技術走勢關鍵，25800點為初步阻力。

隔晚美股個別發展，油價下跌打壓能源股。道指收市報21410點，跌57點；標普500指數收報2435點，微跌1點。科技股反彈，納指收市升45點或0.7%報6233點，阿里巴巴升3.5%。另外，美國費城聯儲銀行總裁哈克表示，聯儲局可能在9月開始縮減資產負債表，等到12月才再次加息，哈克在聯邦公開市場委員會擁有投票權。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報67.83元，較本港上日收市跌7仙。中移動(00941)ADR收報83.54元，跌0.11元。騰訊(00700)ADR收報280.46元，升1.26元。國壽(02628)ADR收報23.89元，升9仙。油價續跌，中石化(00386)ADR收報6.19元，無升跌；中石油(00857)ADR收報4.85元，跌1仙；中海油(00883)ADR收報8.46元，跌0.1元。

ADR港股比例指數報25615，較周三恒指收市跌79點或0.3%。港股昨日未有受到A股獲納入MSCI指數所提振，恒指更最多急跌267點，收市跌148點報25694點。50天線高於250天線的長線市寬下跌0.3個百分點至50.3%，為去年10月中以來最低。技術上要留意恒指10天線今日頗大機會跌穿20天線，25800點為初步阻力位，短期支持參考本月暫時低位25557點，較重要支持為50天線約25130點附近。建行(00939)今日除淨，留意股價表現。

A股入摩利好內地股市，滬深兩市昨日尾市向上，以近全日高位收市，獲券商看好的權重股受追捧，留意上證指數今日能否升穿6月9日高位3165點。

焦點板塊

地產股：地政總署公布，屯門管翠路住宅地由路勁基建(01098)及深圳控股(00604)以31.69億元中標，每呎樓面地價約6700元，遠高過市場預期。有測量師行預料每呎售價要達到1.6萬元，發展商才會有合理利潤。大型地產股近日受壓，具較大折讓的三四線地產股則輪流炒上，投資者宜留意有關情況。

煤炭及金屬資源股：周三國內商品期貨夜盤普遍上漲，鐵礦石收升2.58%。焦炭、焦煤、動力煤分別收漲3.04%、3.84%、0.35%。有色金屬方面，倫敦基本金屬多數上漲，LME期銅收漲1.6%，LME鋅收漲逾3%，主要受惠於供應緊張。留意有關板塊今日或跑贏大市。

焦點股份

中國恒大(03333)：宣布發行合共38億美元(約296.4億港元)的優先票據，擬將所得款項用於現有債務進行再融資及用作一般公司用途。恒大昨日收市跌0.8%報14.76元，股價近期在20天線附近爭持。

中國燃氣(00384)：公布截至3月底止全年股東應佔溢利41.48億元，按年增長82.47%，末期股息派20仙，增加38.3%。

英皇國際(00163)：公布截至3月底止，全年扭虧為盈，純利34.83億元，對比上一年虧損23.9億元。期內，物業重估收益32.28億元。

中信大錳(01091)：發盈喜，預料截至今年6月底止，中期業績將錄得盈利，去年同期則錄得虧損1.37億元。

大快活(00052)：今日公布全年業績。