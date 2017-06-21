今日 07:35
重要通告
港股直擊
前進控股(01499)公布截至3月底止全年業績，純利835.9萬元，按年跌71.4%，每股基本及攤薄盈利為0.17仙，不派息。
期內，收益3.53億元，按年跌11.58%。
林鄭新班子多舊部強調實幹
今日信報
八達通坦承競爭威脅大
恒指有望向上突破3萬點
呂梓毅
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垃圾食物鏈
占飛
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今日信報
半年結活動主導後市
陸文
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今日信報
金融市場冷靜和冷漠
陸庭龍
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財富管理
中大工程學院副院長 黃錦輝：機械人不可能毀滅人類
StartupBeat
Who benefits from Amazon’s Whole Foods coup?
Alex Wong｜ EJ Insight
美股早段個別走 關注油價表現
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馬化騰:人工智能興盛於雲計算
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中證監:A股納MSCI堅持兩條底線
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【EJFQ短評】大快活突破早前阻力 料仍有上升空間
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方星海:納MSCI後 滬深港通額度將不夠用
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科技能源股走高 美股個別走
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網球壇「德國金童」碧加破產
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華君控股3.79億購江蘇商住地
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