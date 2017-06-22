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隔晚油價急插，拖累美股由升轉跌，11個主要板塊中有9個下滑，只有公用事業及醫療保健逆市上揚。投資者對美國聯儲局加息及縮減資產負債表規模感到憂慮，資金有流入防守股避險的趨向。屬醫健板塊的生化科技股成為追落後對象，相關ETF如XBI及IBB連續兩日向上突破。值得留意的是，科技股月初從高位回吐，主要因為半年結，目前的資金流向及機構投資者的取態，某程度反映來季的部署策略。

美股牛市已長達8年，投資者似乎愈來愈有興趣把注碼分散到海外不太擠擁的市場，尤其是那些經濟增長理想、企業盈利處於上升周期，以及估值較合理的地區。

根據美銀美林(BofA Merrill Lynch)6月份調查顯示，75%基金經理認為美國科網股偏貴，甚至已呈現泡沫；亦有38%稱納指是目前最擠擁的交易，較上月增加12個百分點。

此外，有84%基金經理指出，美股是環球股市中最被高估(overvalued)的市場，比例創下歷史新高。縱使如此，仍然有15%受訪者表示會「增持」(overweighted)美股。相比之下，只有18%基金經理覺得歐洲股市被低估，58%稱會增持歐洲股票；亦有48%受訪者指新興市場股票估值偏低。整體基金的現金水平為5%，較上月增0.1%，高於過去10年平均的4.5%水平。

儘管2008年金融海嘯以來美國股市表現強勁，惟近期走勢明顯有所放緩；其中，MSCI EAFE(國際發達國家指數)截至6月中旬的12個月總回報曾高達21.7%，優於標普500指數的19.9%；而MSCI新興市場指數在同期的總回報更高達26%。從估值來看，標普500指數的預測市盈率為18.8倍，MSCI EAFE為15.5倍，MSCI新興市場指數為12.8倍；從海外市場尋覓市盈率較低的股份明顯較美國容易。

若以資產配置現況與過去調查的歷史水平作比較，可發現歐羅區股票、銀行股，以及歐羅長倉為目前最擁擠的交易；反之，英鎊、能源股和英國股票的交投則遠低於平均值。

美銀美林分析師估計，這意味投資者正就看淡經濟(macro bear)或預期增長放緩採取逆向策略，例如沽出銀行股和歐羅區股票，並購入債券和醫療保健股。事實上，繼續認為宏觀經濟會出現更快增長的基金經理比例已下滑至39%，較1月份回落23個百分點，基金經理目前更加傾向換馬至防守性板塊，包括公用股及必需消費品股(consumer staples)。

雖然A股今回成功「入摩」，卻未能為港股沖喜，恒指全日反覆受壓，收報25694點，跌148點(0.6%)，大市成交765億元。

技術上若恒指未能及時大幅抽升，10天線將跌穿20天線，形成短線「死亡交叉」，下個支持位為50天線(目前是25100點)【圖】，惟半年結在即，相信大跌可能性不大。

信報投資研究部

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