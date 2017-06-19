重要通告 港股直擊

電訊數碼(06033)公布，以代價3000萬元收購九龍開源道68號觀塘廣場M樓21號舖。

該公司稱，物業以連同現有租約及部分交吉一起收購，每月租金為3.6萬元，租期將於2018年7月1日屆滿。