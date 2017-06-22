即巿股評 港股直擊

港華燃氣(01083)在國內主要城市銷售及經銷管道燃氣，包括提供管道燃氣、燃氣管網建設、經營城市管道氣網、經營燃氣汽車加氣站、以及銷售氣體相關用具。中國天然氣市場自2011開始逐步改革，門站價由政府指導定價，逐步走向由市場供需決定。另外，根據中國發改委的目標，天然氣使用量將由2015年的1900億立方米，增長至2020年的3600億立方米，而同期天然氣使用量佔比將由6%增加至10%，以減低對傳統能源的依賴，港華燃氣可望受惠其中。

集團去年營業額按年下跌7%至71.81億元，主要受內地政府於2015年11月下調天然氣價格的影響。不過，同期純利則大升20.7%至9.74億元，每股基本盈利為36.26仙，毛利率增加3.9個百分點至40%。

去年總客戶數目達1091萬戶，燃氣銷售量增長9%至71.2億立方米，當中工業售氣量錄得39.18億立方米，佔總售氣量約55%；商業售氣量錄得12.85億立方米，佔總售氣量約18%；民用售氣量錄得19.17億立方米，佔總售氣量約27%。集團表示，今年首季天然氣售氣量增長17%，料上半年增長可維持17%水平，全年可望達到15%的預定目標。

截至去年12月底止，現金、現金等價物及定期存款合計15.79億元，當中97%為人民幣資產，其餘主要為港幣及美元。今年人民幣擺脫去年的弱勢，兌美元滙價回穩，年內升值約1.5%，有利集團今年業績表現。

分拆佛山燃氣可望年內完成

港華燃氣目前持股約43%的佛山燃氣，後者近年業務增長良好，並計劃於今年底在深交所上市。旗下公司分拆上市，有助實現應有價值，亦可提升公司整體的透明度及營運水平，有助未來發展。

另方面，俄羅斯天然氣供應豐富，該國至中國東北的天然氣管道預計兩年內建成，屆時輸送往東北三省的天然氣將以倍數增加。港華燃氣現時在區內擁有20多個項目，隨着用氣量的提升，有望成為業務未來的增長點。

以現價計，港華燃氣今明兩年預測市盈率分別為11.7及10.9倍，估值偏低，加上預期中國公用事業的銷量增長持續改善，且利潤率穩定，後市可值憧憬。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期港華燃氣2016、2017及2018年每股盈利為0.422元、0.466元及0.500元，給予12個月目標價5.6元，相當於今年預測市盈率13.3倍，評級「買入」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理