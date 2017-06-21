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今日 18:10 港股直擊 即巿股評

高盛看好入摩後A股 列21隻籲買股份

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A股終於入摩，MSCI計劃把222間A股大型股，納入MSCI新興市場指數。高盛估計，將有120億美元之新興市場基金之資金流入A股相關股份，相當於A股一日成交金額。

高盛指，過往其他巿場納入MSCI指數後表現不一，惟該行看好A股，主要是增長、估值及市場氣氛都較利好，建議投資者可留意潛在受惠資金流入的中資券商AH股及港交所(00388)。

另外，高盛又在該222隻股份中，列出該行給予「買入」評級的21隻股份，包括：華夏幸福(600340.SH)、保利地產(600048.SH)、中國銀行(601988.SH)、威孚高科(000581.SZ)、農業銀行(601288.SH)、中南傳媒(601098.SH)、上汽集團(600104.SH)、三一重工(600031.SH)、工商銀行(601398.SH)、建設銀行(601939.SH)、伊利集團(600887.SH)、青島海爾(600690.SH)、貴州茅台(600519.SH)、馬鋼股份(600808.SH)、五糧液(000858.SZ)、招商蛇口(001979.SZ)、中國平安(601318.SH)、恒瑞醫藥(600276.SH)、美的集團(000333.SZ)、華僑城A(000069.SZ)及復星醫藥(600196.SH)。

 

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