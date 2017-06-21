港股直擊 即巿股評

MSCI明晟終於把A股於明年6月起分階段納入新興市場指數，不過隔晚美股和今日亞太股市均向下。港股今日上午表現波動，恒指一度挫逾260點，收市失守十天線和廿天線滙聚，反高潮味濃。

恒指低開90點，甫開急挫267點，見25575點全日低，插穿10天線(約25818點)和20天線(約25790點)滙聚後大拗腰，上午10時後一度轉升3點，見25846點全日高，其後回軟復挫過百點，中午跌142點，波幅午前成形。恒指午後仍受制均線滙聚。恒指收報25694點，跌148點或0.6%，連跌兩日累挫229點或0.9%。大市今日有約750隻股份下跌，上升股逾650隻。

全日成交額765.16億元，較上日增加約97.58億元。

國企指數收報10393點，升74點或0.7%。

恒指即月期貨收市跌212點或0.83%，報25498點，低水197點。

A股高收，滬指升0.52%；深成指升0.76%。兩市成交額約3922億元人民幣。A股入摩，合資格股份數目為222隻，均為「滬股通」或「深股通」範圍內的大型A股，將佔MSCI新興市場指數0.73%的權重。另外，MSCI指數管理研究全球主管Lieblich表示，預計初期為內地A股市場帶來約170億美元(約1326億港元)至180億美元(約1404億港元)的資金流入。

A股ETF造好，南方A50(02822)升近1%；安碩A50(02823)升1%，成交額8.45億元。

歐洲三大股市最新續受壓；美國道指期貨最新跌13點，報21423。

藍籌重磅金融股拖低大市，滙控(00005)和友邦(01299)跌約0.9%；建行(00939)跌0.6%；工行(01398)跌1.2%；中行(03988)跌0.8%；港交所(00388)反覆低收0.4%。另外，騰訊(00700)跌0.3%；隔晚紐約期油跌2.2%，技術上進入熊市，國際油價最新在亞洲時段續軟，中石化(00386)跌2.5%為跌幅最大藍籌；中石油(00857)和中海油(00883)創52周低，分別跌1.2%和0.7%。多隻本地地產股跑輸，恒隆地產(00101)跌1.9%；旗下新盤Genova以貼近二手價開售的新地(00016)跌1.3%；新世界發展(00017)跌1.9%。相反，平保(02318)升0.2%；領展(00823)升1.2%；吉利(00175)升2.2%為表現最好藍籌。

焦點板塊

券商股：A股入摩帶動多隻券商股逆市向上，中信証券(06030)升0.9%；HTSC(華泰證券)(06886)升0.4%；中國銀河(06881)升0.6%；國泰君安(02611)創上市新高，收市升1.3%。本地業務為主的券商方面，國泰君安國際(01788)升1.2%；海通國際(00665)升0.9%；第一上海(00227)升0.91.6%；申萬宏源(00218)升2%。

手機零件股：顯著跑贏大市，舜宇光學(02382)創上市新高，收市升4.7%，成交額7.29億元；比亞迪電子(00285)亦創上市新高，收市升1.7%；中興通訊(00763)創超過一年半新高，收市升5.1%；高偉電子(01415)升2%；通達(00698)升2.6%；丘鈦(01478)升4.2%。

內房股：個別二線內房升幅顯著，早前獲管理層增持的中國金茂(00817)再創逾兩年高，收市升2.2%；禹洲地產(01628)創上市新高，收市升8.1%；新城發展(01030)升1.5%；深圳控股(00604)升2%；招商局置地(00978)升0.7%；雅居樂(03383)升1.6%；佳兆業(01638)升3.5%；綠景中國(00095)升5.4%。另外，萬科(02202)創辦人王石不再出任新一屆董事，交棒給郁亮帶領的團隊，股價曾升2.9%，收市僅升0.7%，其A股升0.05%。

航運股：《華爾街日報》指中遠集團以至少40億美元收購東方海外(00316)旗下東方海外貨櫃航運的談判已進入最後階段，帶動股價今日創逾4年新高，不過集團其後重申，並不知悉有任何針對該公司的收購之舉，股價收市僅升1.7%。多隻航運及港口股造好，中遠海控(01919)升4.1%；中遠海發(02866)升3%； 中遠海能(01138)升1.6%；中國外運(00598)升1%；藍籌招商局港口(00144)升2.1%；

焦點股份

佐丹奴國際(00709)：股價曾升9.5%，收市升8.2%。集團公布首季同店銷售上升0.5%，又指第二季度持續增長，並進一步預計季節因素刺激及內地電商業務增長對中期業績有正面貢獻。另外集團再次指出可能回購股份。

楓葉教育(01317)：尾段顯著受壓，曾挫9.7%，見6.15元創近兩個月低，收市跌9.3%，為全日跌幅最大「深港通」南向股份，成交額1.18億元。

半新股：多股逆市飆高，ITP Holdings(08446)今日創上市新高，收市升24.2%，為全日表現最好港股，報1.23元，較招股價0.3元累飆逾3倍；智昇集團(08370)升20.3%；潪澔發展(08423)升14.6%；亞洲雜貨(08413)升11.7%；建成控股(01630)曾升23%，收市升9.8%。

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