即巿股評 港股直擊

今日與大家論談一個主題，就是「倍升」，自然讓人聯想到「倍升股」。回想第一次聽到「倍升股」這個名詞時，令我非常嚮往，希望有朝一日可以選上這類股份，而且是想大量的選上，便意味著自己有滿意的投資股票績效，這無疑是將選上「倍升股」與可以「賺大錢」劃上等號。這種幼嫩的投資股票想法，伴隨了我好幾年，理由是當時我還未掌握選上「倍升股」竅門。轉眼投資歷程超過十八載，對於「倍升」一詞有更深入的體會。這個辭彙本身有一個不足之處，就是沒有交代時限，試想若是持有某股長達十年才煉就出來的「倍升股」，相信大家會感到不以為然，因為年均回報率只有7.18%，以現時香港的物價水平，實在難敵通脹，故此在發掘「倍升股」的同時，我們還要留心時間性。

不料宣布終止配股

截至2017年5月31日，筆者的另一專欄已成立26個月，合共分析了463隻股份，從每隻股份的分析日期之開市價計起，有86隻後來成了「倍升股」，佔總體18.57%，若是佔比能提升至20%，當然更理想。根據本文首段的講解，大家應會意識到於本專欄出現的「倍升股」數目會有上升的勢趨，但誠如上述時間性卻非常重要的，例如筆者在2015年8月4日分析的華訊(00833)，留意原因是同年7月31日晚上宣布配股，當日開報2.05元；而於8月21日(星期五)傍晚集團宣布終止配股，當日則收報1.8元，賬面損失是12.2%。

是否存在供股風險

受此消息影響，下個交易日(8月24日)股價一度低見1.3元，賬面損失擴大至36.59%，最終收報1.5元，不過虧損仍近27%，但基於當日成交量只是約56萬股，事實上由7月8日計起未嘗超過100萬股，重點是7月8日為恒指大瀉1459點的日子，但華訊的成交量仍是這麼少，暗示貨源已被歸邊，加上考慮到在大市氣氛欠佳時仍然宣布配股集資，暗示有財政壓力，存在日後再宣布股本集資的可能，同時主席兼執行董事林賢奇當時佔權69%，集團自2005年7月15日上市以來絕大部分年度均派兩次股息(2008年度除外)，亦未嘗宣布供股，理應供股風險偏低，即或供股也應少於2供1，意味著若集團要作股本集資，當時預期傾向是配股，成為繼續持股的理由。

股價不如預期發展

雖然看法正確，集團的確在2015年11月20日晚上再次宣布配股，並於12月7日收市後宣布完成，但股價卻不如預期乘著配股消息而被炒上，期內最高價為2.18元，僅見於12月2日，較2.05元的累計升幅只有6.34%。不但如此，截至2016年6月3日收市價亦未嘗高於2.20元，最高只是2.17元，亦僅見於6月3日。最高價則是6月2日的2.25元，不過較2.05元還是高出不足10%，但持股經已超過十個月。面對如此情況，你會怎麼辦呢？

為免篇幅太長，本周五待續。

聶Sir

於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

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