即巿股評 港股直擊

等到頸都長，等足四年，終於A股今次成功被納入MSCI新興市場指數，總算打開缺口。而香港呢邊，小加同志第一時間邀功，話兩地互聯互通機制，促進中國市場開放，令內地股市能躋身國際舞台感到欣慰。

只不過市場好現實，一如阿Man所料，A股入摩成功，都仲等一年時間分期實施，加上係縮水版，對港股實際刺激有限。結果今朝港股反高潮，嚟招好消息出貨，恒指反而低開，更一度跌逾二百點。恒指低開，曾急挫267點，見過22575點半日低位，10日線(約25818)及20日線(約25790)雙雙失守。雖然大市曾借助內地股市上升，而V彈拗腰上番25847點半日高位，完全收復失地，可惜當內地股市升幅收窄，港股回復跌勢，重返開市價之下。半日恒指報收25700點，跌142點；國指則報收10413點，跌近55點。

大市落到去接近25500點拗腰上番去，意味住呢個水平連續兩個星期守住，應該係近日重要支持位，基於動力有限，恒指好可能喺結算前，如阿Man噚日嘅預期一樣，cap死幾百點之內，就喺25500至26000點上落。都係嗰句，唔爆邊上唔追貨，目前保持較多現金，等待一個較大嘅調整。

A股落實入摩後，缸邊友開始憧憬阿爺回歸又送禮，拍板落實「債券通」。其實債券通呢個消息，已經發酵咗一段時間，即使回歸前後宣布落實執行，對大市未必一定有正面影響。不過缸邊友有理冇理炒咗先，中資券商股落鑊，中信証券(06030)及中國銀河(06881)分別升1.87%及1.69%，係表現最佳兩隻國指成份股。華泰證券(06886)升0.67%；海通證券(06837)升0.63%。

美股隔晚插水，主要係因為隔晚油價仆直，皆因之前豁免減產嘅OPEC成員尼日利亞同利比亞宣傳增產，令油價大幅回落，跌至多月低位。「三桶油」當然無運行。睇嚟今年石油股繼續冇運行，就算估值再平，前景難料，油價後市未能樂觀。

已經連續兩日唔買貨，只係減磅，喺結算前嘅部署係吼位入強勢股，而阿Man目前睇到實嘅板塊包括濠賭股嘅新濠國際(00200)同永利澳門(01128)；汽車股依然係吉利(00175)同長汽(02333)，仲有銷售代理和諧汽車(03836)。科網股當然係股王騰訊(00700)，舜宇光學(02382)同金山軟件(03888)等等。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)