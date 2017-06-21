港股直擊 即巿股評

A股終於成功入摩，不過隔晚美股和今早亞太股市均受壓。港股上午表現波動，恒指反覆向下，半日失守十天線和廿天線滙聚。

恒指低開90點，甫開急挫267點，見25575點半日低，插穿10天線(約25818點)和20天線(約25790點)滙聚後大拗腰，上午10時後一度轉升3點，見25846點半日高，其後回軟復挫過百點。恒指中午收報25700點，跌142點或0.6%，大市成交額439.75億元。

國企指數報10413點，跌54點或0.5%。

A股半日靠穩，滬指跌0.15%；深成指跌0.18%。

藍籌重磅金融股拖低大市，滙控(00005)跌0.7%；友邦(01299)跌0.8%；建行(00939)跌0.6%；工行(01398)跌0.8%；中行(03988)跌1%。另外，騰訊(00700)跌0.1%；中移動(00941)跌0.4%；隔晚紐約期油跌2.2%，技術上進入熊市，國際油價最新在亞洲時段續軟，中石化(00386)跌2.4%為跌幅最大藍籌；中石油(00857)和中海油(00883)創52周低，半日分別跌1.6%和0.9%。相反，港交所(00388)升0.4%；平保(02318)升0.3%；吉利(00175)升1.8%為表現最好藍籌。

焦點板塊

券商股：A股入摩帶動券商股全線造好，中信証券(06030)升1.9%；HTSC(華泰證券)(06886)升0.7%；中國銀河(06881)升1.7%；海通證券(06837)升0.6%；國泰君安(02611)創上市新高，半日升1.4%。本地業務為主的券商方面，國泰君安國際(01788)升1.6%；海通國際(00665)升2.4%；第一上海(00227)升1.8%；申萬宏源(00218)升2%。

手機零件股：今早顯著跑贏大市，舜宇光學(02382)創上市新高，半日升4.5%，成交額4.15億元；比亞迪電子(00285)亦創上市新高，半日升2.4%；中興通訊(00763)創超過一年半新高，半日升3.6%；高偉電子(01415)升1%；通達(00698)升1.3%；丘鈦(01478)升2.9%。

內房股：個別股份今早跑贏大市，萬科(02202)創辦人王石不再出任新一屆董事，交棒給郁亮帶領的團隊，股價曾升2.9%，半日升1.2%，其A股升0.71%。個別二線內房升幅顯著，早前獲管理層增持的中國金茂(00817)再創逾兩年高，半日升4.3%；禹洲地產(01628)創上市新高，半日升7.2%；新城發展(01030)升2.2%；深圳控股(00604)升1.7%；招商局置地(00978)升0.7%；雅居樂(03383)升2.1%；佳兆業(01638)升3.5%。

焦點股份

東方海外(00316)：《華爾街日報》報道，中遠集團以至少40億美元(約312億港元)收購東方海外貨櫃航運的談判已進入最後階段，交易最快或於7月達成。帶動股價今早曾升6.6%，創逾4年新高。不過，東方海外其後重申，並不知悉有任何針對該公司的收購之舉，股價明顯回落，半日僅升0.5%，成交額1.6億元。

佐丹奴國際(00709)：股價曾升9.5%，半日升8.5%。集團公布首季同店銷售上升0.5%，又指第二季度持續增長，並進一步預計季節因素刺激及內地電商業務增長對中期業績有正面貢獻。另外集團再次指出可能回購股份。

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