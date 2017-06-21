港股直擊 即巿股評

A股終順利闖關，成功「入摩」，但港股趁好消息出貨，一度急挫逾200點。

恒指低開90點，甫開急挫267點，見25575點半日低，接連失守10天線(約25818點)及20天線(約25790點)，於25600點附近水平獲支持，曾拗腰轉升3點，見25846點半日高，其後復軟。恒指中午收報25700點，跌142點或0.55%，大市成交額439.75億元。

國企指數報10413點，跌54點或0.52%。

A股落實「入摩」，中資券商股普遍上揚，中信証券(06030)及中國銀河(06881)分別升1.87%及1.69%，為表現最佳兩隻國指成份股。華泰證券(06886)升0.67%；海通證券(06837)升0.63%。

有報道指，東方海外(00316)有意出售旗下東方海外貨櫃航運予中國遠洋海運集團，東方海外曾抽升至逾2年高位，其後集團重申並不知悉有任何針對該公司的收購之舉，中午報52.90元，僅升0.47%。個別航運股逆市造好，中遠海控(01919)升4.08%；中遠海發(02866)升2.4%；中遠海能(01138)升1.17%。

隔晚外圍油價續軟，紐約7月期油創超過9個月新低，「三桶油」跟隨下跌，中石化(00386)跌2.36%；中石油(00857)及中海油(00883)今早同創52周低，半日分別跌1.63%及0.93%。

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