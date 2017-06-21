即巿股評 港股直擊

噚日恒指個勢確係唔靚，就算等到下晝1點35分時見到5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)出現超賣送隻恒指牛(60534)落場，但去到下晝3點5分SlowSTC(14,3)回返上到去60幾尚算中軸水平時，恒指當時報25860點(以5分鐘圖3點5分報價計算)，點數上反而比1點35分嘅25877點仲要低，咁古怪嘅情況之下(60534)又點可以再留低呢？賬面上輸1格離場。

至於安碩A50(02823)方面，噚日下晝1點30分喺5分鐘圖SlowSTC(14,3)出現超賣，同樣地送咗隻A中牛(69008)落場。可能大家都係等緊A股「入摩」單嘢，所以A50嘅價格就無乜點大變動，反正都要等結果出爐，小注嘅(69008)就變相過夜；其實係有啲掙扎，事關噚日同同戰友Jack講坊間話「有六成機會『入摩』」，咁即係都有四成機會入唔到啦。

今朝眼都未擘大就收到個message：MSCI將A股入新興市場指數，佔0.73%權重，MSCI料下次或加入中型股；睇到後心諗隻(69008)應該無死嘅。做緊U盤時，見到A50升緊，咁就繼續喺地鐵打機；到正式開市時，A50頭個5分鐘，最高上過去12.1元，其後恒指大插，但佢跟市跌咗啲啲啫，好歹都叫做A股「入摩」點都要慶祝一兩吓嘅；依家10點7分，A50嘅價格亦上返去12.08元，而(69008)嘅證價依家仲升穿咗今朝開市時嘅高位，依家做緊0.116元。就攞噚日1點30分(69008)報0.109元計算，so far有七格落袋，唔貪心的大前題下(69008)可以收工架啦。

依家10點10分，恒指由今朝跌200幾點縮返上去跌50幾點，呢吓拗腰確係唔嘢少。同designer Ken講完新版嘢啲之後再睇返恒指，跌30幾點；再望恒指5分鐘圖見到原來今朝個跌200幾點嘅裂口已經補完，最高位做過25846點，叫做倒升過3點咁大把。但喺呢個時候，5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)出現超買，睇嚟要去26000點呢個「十里亭」之前，首要要係「五里亭」度休息吓。

大市無嘢玩就又向個股埋手，揀揀吓揀到隻新鴻基地產(00016)出嚟，佢條「下降軌」係無中石油(00857)咁靚嘅，不過勝在全港父母都幫仔女「盲搶樓」嘛；兼且早兩日做完佢個新盤PARK YOHO Genova示範單位隻稿，噚日仲開埋價單，幾咁新鮮熱辣。日線圖SlowSTC(14,3)雖然未到嚴重超買，但%K線(24.24)同%D線(30.38)去到呢個水平大家都識做啦，小注新地Call(15224)，行使價119.99元，即係高過10天線(119.32元)，入呢隻唔使急，分分鐘落到100天線(114.43元)先至係入市靚位。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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