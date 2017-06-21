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今日 10:29 港股直擊 即巿股評

恒指曾拗腰升3點 券商股發力

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A股成功入摩，港股今早表現波動。恒指低開90點，甫開急挫267點，見25575點暫時低，插穿10天線(約25832點)和20天線(約25797點)滙聚，其後大拗腰，上午10時後一度轉升3點，見25846點暫時高，其後復軟。截至上午約10時25分，恒指報25798點，跌44點或0.2%，大市成交額247.77億元。

國企指數報10450點，跌17點或0.2%。

A股靠穩，滬指升0.32%；深成指升0.41%。

藍籌股方面，港交所(00388)升0.8%；平保(02318)升0.2%。

另外，騰訊(00700)升0.4%；吉利(00175)升1.8%。

券商股發力，中信証券(06030)升2.2%；HTSC(華泰證券)(06886)升1.5%，其A股升1.46%；中國銀河(06881)升3%；廣發(01776)升0.5%；海通證券(06837)升1.7%；國泰君安(02611)平上市高位，現升1.1%。

本地業務為主的券商方面，國泰君安國際(01788)升2%；海通國際(00665)升2.6%；第一上海(00227)升3.6%；申萬宏源(00218)升3.6%；耀才(01428)升1.7%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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