新地(00016)元朗PARK YOHO Genova公布首批價單，以貼近鄰近二手價開出，新地股價今早跑輸，一度挫2.4%，低見115.3元，跌穿50天線，最新跌幅收窄，跌0.9%報117元，成交1.5億元。
PARK YOHO Genova首批推售單位涉及138伙，折實平均呎價11550元，買家可獲最多16%折扣優惠，集團並無透露首批單位推售日期。
另外，交銀國際最新下調新地投資評級至「沽售」。
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