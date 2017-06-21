訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:12 港股直擊 即巿股評

【異動股】新地曾挫逾2% Genova貼近二手價開

放大圖片

新地(00016)元朗PARK YOHO Genova公布首批價單，以貼近鄰近二手價開出，新地股價今早跑輸，一度挫2.4%，低見115.3元，跌穿50天線，最新跌幅收窄，跌0.9%報117元，成交1.5億元。

PARK YOHO Genova首批推售單位涉及138伙，折實平均呎價11550元，買家可獲最多16%折扣優惠，集團並無透露首批單位推售日期。

另外，交銀國際最新下調新地投資評級至「沽售」。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。