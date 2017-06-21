港股直擊 即巿股評

A股終於成功獲納入MSCI新興市場指數，不過隔晚美股三大指數下跌，亞股今早向下，港股甫開挫逾兩百點。

恒指今早低開90點，報25752，開市後在期指拖累下跌幅擴大，暫時見最多跌267點，低見25575，跌穿10天及20天線。截至9時42分，跌219點，報25623。

國企指數跌97點，報10370。

A股入摩消息未有為內地股市帶來刺激，滬深兩市指數高開後回吐，上證指數最新報3134點，跌5點或0.17%。

騰訊(00700)輕微高開0.2元，報280.2元，最新跌0.7%，報278元。

滙控(00005)受壓，跌1%，報67.8元。

港交所(00388)高開0.5%，報202元，最新倒跌0.9%，報199.3元。

A股ETF逆市靠穩，安碩A50中國(02823)及南方A50(02822)高開逾1%，惟最新均僅微升。

中資券商股方面，中信証券(06030)及中國銀河(06881)均高開近1%，惟最新幾近持平。中信証券(600030.SH)則升1.3%。

新地(00016)元朗PARK YOHO Genova公布首批價單，以貼近鄰近二手價開出，新地股價今早跑輸，最新跌1.4%，報116.4元。