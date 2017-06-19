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今日 09:38 港股直擊 中國財經

王石退下火線 交棒郁亮帶領萬科

深圳地鐵集團向萬科(02202)提交新一屆董事會候選名單，萬科創辦人王石不再董事會名單內，將由郁亮接捧帶領萬科團隊。

深圳地鐵集團提名郁亮、林茂德、孫盛典、肖民、陳賢軍、王文金、張旭為萬科第十八屆董事會非獨立董事候選人；提名康典、劉姝威、吳嘉寧、李強為萬科第十八屆董事會獨立董事候選人；提名解凍、鄭英為萬科第九屆監事會非職工代表監事候選人。該提案已經過萬科董事會確認，將提交萬科2016年度股東大會審議。

王石透過微信朋友圈表示，他在醞釀董事會換屆時，已決定不再作為萬科董事被提名。從當初其放棄股權的那一刻起，萬科就走上了混合所有制道路，成為一個集體的作品，成為他們共同的驕傲。

王石表示，未來，萬科將步入一個嶄新的發展階段。「今天，我把接力棒交給郁亮帶領下的團隊，我相信這是最好的時候。他們更年輕，但已充分成熟。我對他們完全放心，也充滿期待。」他稱，人生就是一個不斷行走的過程。今後，他將一如既往做對萬科、對社會有益的事。

深圳地鐵集團表示，30多年來，萬科在王石的帶領下，取得令人矚目的成就，深圳地鐵集團對此深表敬意，並尊重王石的決定。同時，希望萬科團隊在郁亮的帶領下，按照既定的戰略和運營機制，持續領跑房地產行業。

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