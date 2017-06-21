即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開低走，全日波幅209點。恒指收報25843點，跌81點或0.31%，成交金額 667.58億元。國指收報 10468點，跌52點或0.5%；上證收報3140點，跌4點或0.14%。三項指數都偏軟，以港股走勢較差。

恒指以陰燭收市，未能成功上破26000關，並出現「烏雲蓋頂」的利淡形態，料該水平的阻力不輕。指數失守10 SMA，料下個支持為20 SMA。

MSCI決定自2018年6月開始，將A股納入MSCI新興市場指數和MSCI ACWI全球指數；計劃初始納入222隻大盤A 股，基於5%的納入因子，它們約佔MSCI新興市場指數0.73%的權重。MSCI另將沙地阿拉伯股市放在可能納入新興市場指數的觀察名單，延遲對阿根廷和奈及利亞市場進行重新分類的決定。宜留意市場，尤其是A股和H股對事件的反應。

《經濟參考報》未引述消息來源報道指，自5月底《關於深化石油天然氣體制改革的若干意見》發布以來，相關部門正在研究制定勘探開發、管網獨立等方面配套文件，以及綜合改革試點方案和專項改革實施方案。料消息對有業務可被分拆的石油企業有利。

外電報道引述不願具名的政府官員透露，中國邀請美國總統特朗普女兒伊萬卡和女婿賈里德訪問北京，下一步可能是到特朗普訪華。美國財政部長努欽表示， 政府的債務上限可以維持到9月初。財政部認真考慮超長期債券發行，不希望是一次性計劃。美國第一季度經常項目赤字1168億美元，預估為赤字1238億美元。

美元轉強令石油及黃金下跌，利淡美股表現，美股三大指數下跌，今早亞太股市回軟，夜期及ADR下跌，料恒指走勢偏軟，支持參考為25500水平。

個股介紹：

361度(01361) 的主要業務為在中國從事製造及買賣361度品牌體育用品，包括鞋類、服裝及配飾。

集團早前公布，在3643間持續營運超過24個月的主品牌門店，首季同店銷售增長7%，平均零售折扣26.5%；而1069間童裝品牌門店的同店銷售增長7.4%。另，童裝於2017年第三季度的訂貨會訂貨價值（以批發價值計算）達到高雙位數同比增長的理想成績。

另方面，集團正式成為2018年第十八屆雅加達亞運會的官方合作夥伴。這是集團繼2010年廣州亞運會和2014年仁川亞運會後，連續第三屆支持亞運會。集團將為賽會工作人員提供運動裝備，包括但不限於運動鞋、運動服、運動褲等。

參考彭博資料，集團2017年預測市盈率為8.16倍，周息率5.03%。股份上日收報2.7元，上望3元，止損設於2.5元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。