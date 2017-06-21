今日 09:14
港股直擊
即月期指低開102點，報25608，較上日現貨收市低水235點。
H股指數期貨低17點，報10307點，低水161點。
更多即市期指資訊，請瀏覽〈港股360〉期指專頁
Genova開價克制 580萬買兩房
今日信報
垃圾食物鏈
占飛
｜
今日信報
半年結活動主導後市
陸文
｜
今日信報
內房升勢靠北水 投機味濃防摸頂
伊馬仕
｜
今日信報
金融的零和遊戲
任志剛
｜
今日信報
中大工程學院副院長 黃錦輝：機械人不可能毀滅人類
StartupBeat
Who benefits from Amazon’s Whole Foods coup?
Alex Wong｜ EJ Insight
盈利將成升市火車頭
曾德明
｜
財富管理
A股被納入MSCI新興市場指數 明年分期執行
國際財經 ｜ 今日 04:42
油價急瀉 美股反覆偏軟
國際財經 ｜ 昨日 23:02
開市焦點:A股入摩 券商股ETF料受捧
港股直擊 ｜ 今日 08:24
紅磡唐樓露台倒塌 無人受傷
時事脈搏 ｜ 今日 07:30
【周期論勢】入MSCI助中國A股展開升浪
即巿股評 ｜ 今日 07:25
恒大解除15.53億股萬科A股質押
重要通告 ｜ 昨日 22:21
美圖主席否認涉嫌漏稅數億人幣
中國財經 ｜ 昨日 22:16
英鎊跌勢加劇 觸及兩個月低
國際財經 ｜ 昨日 23:10
福特轉往中國產Focus 明年運回美國銷售
國際財經 ｜ 今日 00:35
瑞安:稅改一定在今年進行
國際財經 ｜ 今日 00:37
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞