港股直擊 即巿股評

MSCI明晟今早清晨公布將中國A股納入MSCI新興市場指數，料相關ETF及券商股今早反應正面，不過隔晚美股向下，或限制了大市上升動能。

隔晚美股三大指數尾段出現跌勢，全線收跌，道指跌61點或0.29%，報21467點。納指跌0.8%，報6188點。標普跌0.67%，報2437點。美油陷入熊市拖累能源板塊。

德銀X-Trackers嘉實滬深300中國A股ETF(ASHR)在紐約收跌0.46%，之後MSCI明晟公布將中國A股納入MSCI新興市場指數後，該ETF一度急升逾2%，最新升1.5%，報26.48美元。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報67.87元，較本港上日收市跌0.63元。騰訊(00700)ADR收報280.05元，升5仙。中移動(00941)公布上月4G客戶數按月增長990.1萬戶至5.83億戶，較4月份增速顯著加快，不過其ADR隔晚偏軟，收報83.36元，跌0.34元。國壽(02628)ADR收報23.89元，跌0.16元。油價向下，「三桶油」受壓，中海油(00883)ADR收報8.51元，跌0.11元；中石油(00857)ADR收報4.86元，跌6仙；中石化(00386)ADR收報6.3元，跌5仙。

受美股下跌拖累，期指夜市收報25584，跌126點或0.49%。恒指昨日高開低走，收報25843點，跌81點或0.3%，剛好在10天線附近，恒指短期阻力仍然是本月高位26090點，支持為本月低位25557點。

今日焦點盡在A股成功入摩後的市場反應，合資格A股數目為222隻，較原先建議的169隻為多，均為「滬股通」或「深股通」範圍內的大型A股，將佔MSCI新興市場指數0.73%的權重。摩根士丹利表示，A股被納入MSCI指數後短期內或不會產生重大影響，對指數約有0.5%至1%的正面影響。富達國際指入摩具重要象徵意義，但由於市場等待已久，對於市場參與者來說不算一個大的驚喜，又認為A股和H股之間的估值差距預計終將收窄。

焦點板塊

中資券商股：A股入摩除了有利A股ETF今日表現外，港交所(00388)及中資券商股相信亦能受惠，留意中信証券(06030)、海通證券(06837)及中國銀河(06881)正股及相關輪證今日表現。

焦點股份

高雅光學(00907)：公布配售新股集資淨籌約9440萬元，每股配售價1.5元，較該股上日收市價1.85元折讓約18.92%，配售股份佔經擴大後股本約16.66%。

美聯集團(01200)及美聯工商舖(00459)齊發盈喜，預期截至6月底止中期業績由虧轉盈。

進昇集團控股(01581)：發盈警，預期截至3月底止全年淨溢利將大幅減少。

中國燃氣(00384)：今日將公布截至3月底止全年業績。