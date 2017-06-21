即巿股評 港股直擊

筆者執筆之時，MSCI明晟剛公布將中國A股納入MSCI指數。

僅從技術分析與周期分析來看，中國A股確已在5月初找到較爲長期的平均56月及16月的循環周期底部。

上一個16月循環周期低點爲熔斷股災後的16年1月27日的低點，當時點位2638點，其後至今年5月低點之間的循環，在去年11月見循環高點達到3301，雖然離上輪循環高點有明顯的差距，但沒有繼續破底，期間甚至組織了一波五浪推動，走勢已經大爲走穩。

所謂否極泰來，知恥近乎勇，中國在經歷泡沫爆破後，連續三年錯過入MSCI的機會，因而痛定思痛，加強監管，完善機制。實際上正在爲下一輪牛市打好基礎。

而加入MSCI就是一個好的起點。

納入MSCI指數的作用可以參考同在東亞地區的台灣和韓國納入MSCI的歷程。

1992年韓國首次被納入新興市場指數，至1998年上調至100%，完全納入MSCI。而台灣於1996年首次被納入這一指數，初始比例50%，2005年全部納入。

從短期來看，在每次被納入MSCI指數以及增加納入比例的時間節點上，都會有外資流入增量。市場也有一波上漲，可見被納入MSCI指數短期內對市場有一定提振作用。

從周線圖上可見，上證指數目前正處於橫行均線密集處，此處只需要越過和企穩在3150樓上，相信中國A股將不難在短期内出現一段升浪！我們拭目以待！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於《周期論勢》分享市場看法。