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2017年6月21日，夏至。「夏至到，鹿角解，蟬始鳴，半夏生，木槿榮。」是《禮記》對夏至時自然現象的描述。

說起節氣，很容易聯想到「江恩理論」。江恩認為金融市場會受季節循環影響，他所指的重要轉勢日子，恰巧與中國曆法的24個節氣極為吻合。參考本報專欄「智識選股」統計數據，恒指於夏至前後5日出現轉折的機會率高達85%，為24節氣之最；上證指數的相關概率亦高達80%，比例僅次於清明期間錄得的84%(見2015年12月9日及16日「智識選股」)。

那麼，今天來到北半球白晝最長的一天，亦是MSCI明晟就是否把A股納入新興市場指數的揭盅大日子，會否成為大市轉折的時點呢？或許可從資金流與風險胃納變化尋找線索。

參考本報EJFQ系統新興市場資金流指標，可見2015年9月出現明顯改變，資金大舉撤出新興市場股市和債市的情況忽然逆轉，並呈反覆向上之勢，惟今年4月迄今該指標震盪偏軟，無大方向，似乎處於待變之中。

再看環球市場風險胃納指標，按17種對風險胃納變化敏感度較高的資產價格，包括6個股指、5項公債孳息、2隻貨幣、2種商品和2款波幅指數編製而成的「風險胃納指數」(RORO Index)，今年維持橫行格局。不過，該指數近一個月跌至徘徊區範圍的底部後呈現反彈跡象，顯示市場風險胃納有所提高，即Risk on，有利環球股指向上【圖】。

如此看來，新興市場資金流近日無大變化，正等待消息刺激，同時國際金融市場風險胃納有所增加，利好股市氣氛。若A股「入摩」成功，佔MSCI比重勝過市場預期的話，配合Risk on形勢，新興市場或有一番炒作，港股及A股可望造好。

當然，昨天提到雖然MSCI今年為A股度身訂造「入摩」門檻，但不可排除MSCI四度請A股食檸檬的可能性。若如是，A股的下跌空間又有多大？

先不說「國家隊」不時出動維穩，單看年初以來上證指數僅進賬1.3%，遠不及MSCI新興市場指數期間累積升幅達17.5%，意味新興市場股市今年漲幅居前，上證指數卻原地踏步，走勢大落後！從市寬角度分析，A股股價高於50天線比率縱然由5月10日的11.6%反覆走高至現階段接近30%，仍屬偏低水平，故此即使A股今回再吃閉門羹，沽壓亦未必很沉重。

港股方面，恒指昨早高開103點，重越26000點水平，一度高見26043點，之後掉頭下跌，最低跌至25833點，在10天線(約25846點)附近爭持。恒指最終收報25843點，跌81點(0.31%)。國企指數報10468點，跌52點(0.5%)。大市全日成交668億元，上升股份比例僅46%。

信報投資研究部

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