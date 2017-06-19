重要通告 港股直擊

美聯工商舖(00459)發盈喜，預期截至今年6月底止，中期業績將錄得綜合淨溢利，去年同期為虧損917.1萬元。

該公司解釋，業績由虧轉盈主要因為今年首5個月香港非住宅物業銷售交易宗數及金額較去年同期增加，以及成本控制。