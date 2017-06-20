即巿股評 港股直擊

今日文章分享兩件事。

第一件關於敏華控股(01999)與渾水(Muddy Waters)一戰，內容質素為近日較令人失望的狙擊戰，渾水大搖大擺預告，結果出手材料力度低，而雙方交鋒更似是自說自話。

渾水上周五報告指控有6點，可參看本網即時新聞《渾水列6點指控回應澄清 敏華照升6%》，當中敏華早於6月9日已回應了多點，特別是隱藏債務和稅務數據不一致的解釋相當清晰。另外亦想指出有關澳門的指控其實只是普通「稅務安排」。

關於毛利率高於蘋果公司的指控，是全份報告最低手的一點，不單是軟弱的類比論證，渾水更買來敏華梳化拆解，指集團產品低科技，原料只是木頭和發泡膠。看完這點真的笑了，不敢妄言未來科技發展，但難道現時主流都用鈦金屬造梳化？

留意7月中除息

當然，渾水已表明手上還有材料，不過從敏華復牌後表現看來，似乎已「做好準備」，亦可留意集團7月中除息。

第二件為個股看法，近日本地小型發展商獲追捧，筆者看上海航系中剛完成供股的香港國際建設(00687)。市場聚焦此股高價投得兩幅啟德地，而供股主要解讀為「撲水」付款。

不過海航透過包銷協議，其實變相注資，何來「撲水」？集團昨晚公布的供股結果顯示，海航透過供股增持至74.66%已發行股本，連同海航向4名獨立第三方配售的10.1%，合共近8成半。

供股股份明天首日交易，若股價能回至供股價4.08元附近，可小注買入，集團兩塊優質地皮短期內不會產生收入，只求收齊短炒一輪，短線先睇5元水平，穿50天線(約3.9元)止蝕。今日收報4.35元，升2.4%。

陳鎮強

信報投資研究部

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