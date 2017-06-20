港股直擊 即巿股評

中港市場觀望A股能否成功「入摩」，港股連升兩日、累漲359點後，今日高開低收，恒指重上兩萬六後即受壓，回試十天線水平。

恒指今早高開103點，重上26000點水平，甫開曾升118點，見26043點為超過一周新高，不過升勢僅維持約半小時，其後沽壓湧現倒跌，上午最多跌67點，中午跌20點。恒指午後失守上午低位，最多跌90點，見25833點，跌穿10天線(約25846點)。恒指收報25843點，跌81點或0.3%。大市今日下跌股份比例為54%，上升股比例46%。

全日成交額667.58億元，較上日增加約10.62億元，仍屬本月偏低水平。

國企指數收報10468點，跌52點或0.5%。

恒指即月期貨收市跌69點或0.27%，報25711點，低水132點。

A股個別走，滬指跌0.14%；深成指升0.25%。兩市成交額約3983億元人民幣。

歐洲三大股市最新向上；美國道指期貨最新升12點，報21473。

多隻重磅藍籌股向下，滙控(00005)跌0.6%；中移動(00941)跌0.4%；港交所(00388)跌1%；領展(00823)今日除息，收市跌2.1%。隔晚紐約油價跌至超過7個月低，「三桶油」跌0.2%至1%。另外，華潤電力(00836)跌2.8%，為跌幅最大藍籌；吉利(00175)跌1.1%。相反，騰訊(00700)高見283.8元創上市新高，收市僅升0.4%，報280元；友邦(01299)見57.6元再創超過兩年高，收市升0.1%；聯通(00762)升1.1%。

焦點板塊

中資金融股：市場觀望本港時間周三凌晨公布MSCI明晟會否把A股納入新興市場指數，板塊今日普遍低收，工行(01398)跌1%；中行(03988)跌0.5%；國壽(02628)跌1%；平保(02318)跌0.5%；新華保險(01336)跌2.1%；太保(02601)跌1.2%；太平(00966)跌1.5%。

濠賭股：瑞信最新報告預期澳門6月賭收按年增長30%至33%，顯示行業基本面改善，濠賭股造好，銀娛(00027)創逾兩年半高，收市升1.6%為表現最好藍籌；永利(01128)創逾兩年高，收市升1.5%；美高梅(02282)升3.5%；澳博(00880)升1.7%；新濠國際(00200)升2.9%。

科技股：隔晚美國納指勁彈1.4%，本港科技股個別走。蘋果公司昨晚高收2.9%，個別手機零件股飆高。高偉電子(01415)升7.4%；通達(00698)升0.9%；ASM太平洋(00522)升3.4%；丘鈦(01478)升3.3%；比亞迪電子(00285)升0.9%；舜宇(02382)升1.5%。科網股方面，美圖(01357)升0.8%；IGG(00799)升1%；中軟國際(00354)升0.9%。

航運股：今日另一跑出板塊，東方海外(00316)創超過兩年新高，收市升8.1%，成交額1.99億元。另外，中遠海航(01919)升3%；太平洋航運(02343)升3%；中外運航運(00368)升1.6%；勝獅貨櫃(00716)升半成。

焦點股份

半新股：多股逆市落鑊，ITP Holdings(08446)一度狂飆75.4%，見1.14元創上市新高，收市升52.3%為表現最好港股；建成控股(01630)升28.4%；安領國際(08410)升29%；Nexion(08420)升17.9%；建泉國際(08365)升12.3%；信越控股(06038)升12%。

中國金茂(00817)：股價創近兩年高，收市升9%。集團昨日收市後公布，管理層近日以自有資金在場內購入中國金茂和金茂酒店(06139)股份。金茂酒店今日升0.5%。

華熙生物(00963)：今早復牌，高開10.5%，報15.8元創52周高，收市升7.6%。集團獲主席兼執行董事趙燕持有的創隆發展，以每股現金16.3元的註銷價提出私有化，較停牌前的14.3元，溢價約13.99%。

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