香港財經 港股直擊

景順大中華、新加坡及韓國區行政總裁潘新江表示,今年投資者最大的風險是太保守而錯失了升浪,亞股如果今年一直持有,應有20%回報,但他不預期今年全年能有40%回報。

他稱,機構投資者的風險在於轉身慢,特別是政府控制的資金,升了20%仍會堅守,而散戶的風險在於短視及轉身太快,太早在升浪中撒出。他指出,捕捉市場出入時機(timing the market)不及一直投資(time in the market)重要。