即巿股評 港股直擊

隔晚美股又新高，雖然納指未能同步跟道指及標指，但科網股就報復式反彈，納指反而創下近月以嚟最大單日升幅。由於隔晚夜期跟住歐美股市上，今日恒指順理成章高開103點，重上二萬六水平，一度高見26043點高位，可惜無以為繼，未幾已倒跌，更一度跌至25857點，逼近10日線(約25852)見支持。加上內地股市由跌轉升，港股跌幅亦收窄，半日恒指報收25903點，跌20點；國指則跌42點，報收10477點。

噚日成交相當奀，唔多配合升近300點嘅市況，阿Man建議先減磅亦冇錯，估計今日成交都係咁上下，皆因缸邊友等緊今晚美股收市後，MSCI明晟公布納唔納入A股入新興市場指數，寧願按兵不動。其實A股之前三次被MSCI拒諸門外，主要係流通問題解決唔到，今次好有機會以縮水版先，即「港股通」可買賣A股作為最低消費，先放A股入場，睇嚟今次未必再撻Q。

A股入摩與否，對港股實質影響有限，唔入摩有繼續憧憬嘅藉口，入摩僅限縮水版，所佔MSCI新興市場指數比例或只有0.5%，買貨規模唔到100億元，不痛不癢，仲要一年後實施，亦唔見得對港股帶嚟即時刺激。反而係大戶點演繹公布結果。見噚日個市成功收復10日及20日(約25779)線，今日又守住10日線唔落番去，睇嚟大戶傾向托住個市居多。呢個6月結算上嘅機會大過落，又或者Cap死咗喺25500至26000點呢幾百點內。

暫時仲係慢牛格局

除咗半年結因素，七一回歸廿周年跟十九大會議前，有習大大氣場作保護，無論港股同內地股市都唔容易跌。只係港股上升未見成交配合，長此落去唔走得遠，即使用A股入摩作升市理由，呢轉可能上到26200至26500又會遇阻力，唔係咁容易一口氣衝上二萬七。港股暫時仲係慢牛格局，大方向無變，阿Man仍然相信今年高位未見，只係現水平追貨冇著數。長氣都係講嗰句，連升多月未見較大幅度調整，行到牛三瘋狂直線上升前，通常都要見一見呢一吓急回，目前未宜太進取。建議坐住強勢股如騰訊(00700)又或者上周阿Man推介嘅濠賭股，保持升勢可持有，唔轉勢唔使走，追貨寧願等爆邊上，追貴百幾點，好過依家買完要先見調整，隨時要捱一千幾百點。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)