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有報道指，長和(00001)主席李嘉誠計劃明年退休，長和發言人表示，李嘉誠過往都有提及退休計劃及他對李澤鉅領導集團的信心，又指李嘉誠身體健康非常好，現在沒有確切的退休時間表，如他決定了確切的退休時間表，將會正式公布。

《華爾街日報》引述消息人士透露，李嘉誠計劃明年退休，退任長和主席，並由其長子、長和副主席兼聯席董事總經理李澤鉅接捧。

報道指，李嘉誠已將退休計劃告訴給集團內部顧問，包括其兒子。他退休後，將轉任長和高級顧問。

李嘉誠身為香港首富，長和系商業王國的傳承問題一直備受關注，今年3月在業績記者會上，再被問及何時退休，李嘉誠笑稱「老早準備晒㗎喇，出年90歲，冇準備嘅話，呢個人係蠢嘅。」

他重申，如果是懶惰或者心血來潮，隨時可以把生意交託予長子李澤鉅及幾位好同事，也完全沒有問題，仍會主力打點李嘉誠基金會事務，並想好了給自己一個職位，就是Senior Advisor(集團高級顧問)。

而在上月的股東會上，小股東亦關心李嘉誠何時會退休，李嘉誠重申隨時可退下火線，因有副主席兼聯席董事總經理李澤鉅，以及其他董事在任，即使自己不在位，他們也會繼續工作，由李澤鉅頂替主席一職。李嘉誠認為公司運作成熟，對前途有信心，個人退休與否沒有太大影響。