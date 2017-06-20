港股直擊 即巿股評

中港市場觀望本港時間周三凌晨A股會否獲MSCI明晟納入新興市場指數。港股今早高開低走，重上兩萬六後受壓。

恒指今早高開103點，重上26000點水平，甫開曾升118點，見26043點為超過一周新高，不過升勢僅維持約半小時，其後沽壓湧現倒跌，最多跌67點，見25856點半日低。恒指中午收報25903點，跌20點或0.1%，大市成交額373.6億元。

國企指數報10477點，跌42點或0.4%。

A股半日靠穩，滬指升0.06%；深成指升0.52%。

藍籌金融股普遍回落，滙控(00005)跌0.5%；工行(01398)跌0.8%；中行(03988)跌0.3%；國壽(02628)跌0.8%。另外，領展(00823)今日除息，半日跌1.7%；中移動(00941)跌0.4%。相反，騰訊(00700)高見283.8元創上市新高，半日升1.2%，支撐大市。友邦(01299)見57.6元再創超過兩年高，半日升0.7%。

焦點板塊

濠賭股：今早全線向上，銀娛(00027)創逾兩年半高，半日升1.9%；永利(01128)亦創逾兩年高，半日升2.1%；金沙中國(01928)升0.5%；美高梅(02282)升4.1%；澳博(00880)升3.2%；新濠國際(00200)升2.4%。

科技股：隔晚美國納指反彈1.42%，本港科技股個別走。蘋果公司昨晚高收2.9%，個別手機零件股飆高。高偉電子(01415)升9.2%；中興(00763)創逾一年半新高，半日升2%；通達(00698)升1.3%；ASM太平洋(00522)升3%；丘鈦(01478)升2.5%；比亞迪電子(00285)升2%；舜宇(02382)升0.8%。科網股方面，美圖(01357)升0.7%；IGG(00799)升0.3%；中軟國際(00354)升2.4%。

焦點股份

東方海外(00316)：股價今早跑贏大市，高見52元創超過兩年新高，半日升6.3%，成交額1.05億元。

華熙生物(00963)：今早復牌，高開10.5%，報15.8元創52周高，半日升7.6%。集團獲主席兼執行董事趙燕持有的創隆發展，以每股現金16.3元的註銷價提出私有化，較停牌前的14.3元，溢價約13.99%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。