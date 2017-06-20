即巿股評 港股直擊

噚日恒指朝早裂口高開之後就一直係25900點呢啲位上落，拆開恒指5分鐘圖其實都只係得一個位勉強叫做見到超賣，就係喺朝早11點15分，SlowSTC(14,3)%K線同%D線齊齊出現「3」字頭；即使係下晝2點40分有見到SlowSTC(14,3)向下凹咗一下，不過仍未足以稱為超賣，換言之，恒指牛(61420)無機會落場。不過又未使灰心，事關我同戰友Jack都留意到個成交得600幾億，實在太奀啦。

今朝晨咁早就同老爺起咗身，然後喺銀行未開門時就企定喺門口同啲公公婆婆一齊排隊，事關要到某一啲銀行去現鈔兌俄羅斯盧布呢啲冷門貨幣；放心，唔係我去俄羅斯，係我家老爺單拖去俄羅斯睇洲際國家盃。基於今朝早同老爺去銀行兌錢嘅關係，電視都無開就出咗門口，上到地鐵已經做緊U盤，海都未過就已經夠鐘開市，今朝恒指開報26028點，升104點；到我返到公司開晒所有機之後，一開見到恒指見紅，仲以為自己未瞓覺，望真啲原來今日開市嗰吓裂口高開之後，依家10點8分，恒指已經下行兼補完今朝早開市個上升裂口，高開低走嘅樣確係肉酸，喺10點9恒指依家做緊25910點，跌14點，5分鐘圖上見到恒指企住條250分鐘線(5x50線，現報25902點)之上，呢條線其實由噚日恒指裂口開市嗰吓到依家都都叫承托住恒指，現時(10點16分)5分鐘圖恒指嘅SlowSTC(14,3)%K線(15.97)同%D線(27.27)都已經踩咗入嚴重超賣嘅範圍，即係話短期內恒指落到呢個位有望會停一停。

返番去日線圖睇，其實恒指今日粒燭係完全企咗上條10天線(25852點)樓上；換條保歷加通道嘅話可能睇得清楚啲，恒指由早前喺保歷加中軸下方彈返上去上方，踩返入去上升通道裡面，依家就正正企係保歷加通道頂(26156點)同中軸(25779點)中間，如果用保歷加通道頂(26156點)度落去恒指牛熊證街貨圖嘅話，即係會踩咗入恒指熊證重貨區26100至26199點呢個範圍，呢度有相當於1239張期指，若然A股成功「入摩」刺激大市嘅話，要由現價上到呢個位真係無乜難度，更何況仲有餐勁嘅等緊班大戶添。恒指牛(60534)，收回價25158點，揀呢隻除咗因為佢成交活躍、低街貨兼有40倍槓桿之外，最重要係佢嘅收回價低過牛證現時重貨區25200至25299點，touch wood唔知咩事一開市就向下殺落牛證重貨區嘅話，(60534)都仲有時間轍退。

若然真心博A股成功「入摩」，咁就直接睇安碩A50(02823)，呢隻嘢連續三日都貼住條保歷加通道中軸(11.92元)行，日線圖見依家SlowSTC(14,3)%K線(22.99)同%D線(27.81)處於超賣區，但重點係%K線有升穿%D線嘅形態存在，一個唔該反彈嘅話，分分鐘一彈就上保歷加通道頂(12.31元)，A中牛(69008)，收回價10.9元，市場上最貼價嘅牛證，成交又係最多喎，小注一試也無妨呀！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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