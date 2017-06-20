港股直擊 即巿股評

華熙生物(00963)今早復牌，高開10.5%，報15.8元屬暫時高，現升8.1%，成交額暫有556萬元。

集團公布，獲要約人創隆發展，以每股現金16.3元的註銷價提出私有化，較停牌前的14.3元，溢價約13.99%，按該公司已發行1.81億股計算，合計價值約29.52億元。計及購股權要約所需的現金最高金額約30.84億元。

目前創隆發展並無擁有該公司任何股份，而要約人一致行動人士持有股份合計相當於已發行股份約50.36%。

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