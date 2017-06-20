即巿股評 港股直擊

踏入6月，是3月底年結的上市公司公報業績的高峰期，近日有多間上市公司公布業績，又是尋寶的時候。

筆者早前點評過的普匯中金(00997)，就是其中以3月底為年結的上市公司。集團近日公布了業績，期內集團錄得收入5.188億元，較去年增長157.7%。毛利9360萬元，較去年增長82.5%。收入及毛利大幅增加的原因，主要是國際貿易業務擴張及商業大樓於期內錄得全年貢獻，而去年就只有7個月貢獻而已。收入及毛利的增加，反映集團的業務成功轉型，並有效地將資源分配至金融服務及物業投資。

至於盈利方面，期內盈利為2480萬元，較去年大跌84.4%。股東應佔溢利130萬元，較去年大跌99.2%。數字看起來甚為嚇人，但究其原因，溢利下跌是因為集團期內並沒無議價收購收益(負商譽)，而去年則因收購事項確認一次性收益3.1億元所致。若撇除有關影響，集團的業績估計會有所改善。

國際貿易業務已成為集團的最大業務，佔總收入的比例已由去年的56%，增加至78%。國際貿易業務的發展，主要由供應鏈金融服務帶動。期內，國際貿易分部收入大升257.5%至4.05億元，其中一個原因是反映了在西安開始了糧油貿易之融資。

集團在期內將業務重新定位，積極發展類金融業務，包括融資擔保、供應鏈金融以及融資租賃等一籃子綜合金融服務整合方案，以打造一個更廣闊之金融服務生態圈業務模式，有望帶動交叉銷售機會，提高客戶的忠誠度及信貸風險管理效能。期內，集團的呆壞賬撥備僅139.9萬元，數字較去年為低，但業務卻持續發展，可見集團轉型的成效。

事實上，在年結(3月底)之後，集團繼續透過不同的合作和併購，加速轉型步伐。在4月，集團先後與中金旅投資控股及漢中市漢台區漢江產業園等合作。在上周，集團入股MCM集團，成為其主要股東，並藉此使用MCM

Asia Limited所持有的金融服務牌照，包括在香港從事證券及期貨條例項下第1類(證券交易)、第2類(期貨合約交易)及第4類(就證券提供意見)及正申請的第9類(提供資產管理)受規管活動，正式進軍證券業。

集團進軍金融業務，相信會配合西安業務的發展，把握「一帶一路」國策帶來的機遇。由於當地信貸參考系統不足，中小企借方未能提供標準的抵押品，加上內地收緊貨幣政策等，都令中小企長期面對獲取銀行融資的困難，增加融資成本。集團可透過融資擔保、供應鏈金融及融資租賃的一籃子綜合金融服務整合方案，能夠解決中小企客戶的融資問題，變相取得更多商機。整體而言，集團的轉型成效已初步見效，值得繼續留意。

楊衡瑞

深信善用科技+知識可改變世界，透過網絡分享股票投資、理財及金融圈趣聞