即巿股評 港股直擊

恒指昨日高開高走，全日波幅204點。恒指收報25924點，升298點或1.16%，成交金額656.96億元。國指收報 10520點，升135點或1.31%；上證收報3144點，升21點或0.68%。港股走勢優於A股。

恒指呈2連陽走勢，重上10 SMA及20 SMA；若配合早前走勢一併參考，則譜成近「早晨之星」的利好形態。若指數能企穩10 SMA，有望再挑戰26000水平。全日上升股份873隻，下跌649隻，走勢略強。

為期兩天的陸家嘴論壇今天將在上海舉行，討論全球視野下的金融改革與穩健發展。中國央行行長周小川今天上午9時將在陸家嘴論壇上致辭，投資者宜留意其言論會否影響投資市場表現。

中國財政部與央行、證監會發布聯合通知，要求規範開展PPP項目資產證券化，防範剛性兌付風險。

財政司司長陳茂波接受採訪稱，香港樓市處於險境，有可能回調；但金融系統能夠經受樓市深度回調的考驗。宜留意香港地產及金融板塊對其言論之反應。

美國商務部長羅斯表示，總統特朗普打算採取大膽行動來解決鋼鐵進口所帶來的國家安全風險問題。中國商務部前副部長魏建國表示，中國和美國今年可能不會發生貿易戰，但2018年更難預測。美股三大指數向好，今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，料恒指可高開，但若未能成功升破26000水平，有機會掉頭下跌。

個股介紹：

大新金融(00440)的主要業務為在香港、澳門及中國提供銀行、保險、金融及其他相關服務。

集團表示出售大新人壽保險及大新保險服務全部股本的先決條件已獲達成，已完成出售香港股份，但就未完成出售澳門人壽的全部已發行股本，將有待先決條件在最後截止日期前獲達成或豁免後隨後進行。

集團表示，出售香港股份的所得款項淨額約79.5億元，當中22億元擬用於派發特別股息，宣布派發每股6.6元特別股息，其餘資金用於一般保險業務資本基礎及加強大新銀行一級資本基礎等。

參考彭博資料，集團2017年預測市盈率為12.86倍，周息率9.92%。股份上日收報63.7元，上望70元，止損設於60元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。