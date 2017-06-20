即巿股評 港股直擊

上周港股整體表現主要受外圍股市動盪和不明朗因素影響，恒生指數上周五收報25626點，回落至今年五月底的水平。藍籌股個別發展，不過從窩輪資金流向可發現多隻大型藍籌股如騰訊(00700)、中移動(00941)、平保(02318)等，其相關窩輪近期均受投資者歡迎。市況波動固然會為投資者帶來入市機會，而在瞬息萬變的市場中，窩輪投資者更需爭分奪秒去選擇合適的產品。

透過與不少投資者交流和觀察他們的習慣，我們不難發現部分投資者在選擇窩輪的過程中只着重成交額，並且以此作為篩選準則，只選擇成交額較大的產品。箇中原因往往是由於市場上產品數量眾多，要從中選擇一隻合乎個人投資目標和風險承受能力的產品不單需要技巧，亦需要花時間，因此部份投資者或會以窩輪的成交作為選擇產品的捷徑。我們不能完全否定成交所帶來的啟示，但正如我們在此專欄中曾不止一次提及，成交不應是選擇窩輪的唯一標準，而應結合多個因素作全盤考慮。須知道除成交之外，產品的槓桿、街貨量等因素同樣重要。

因此，因應窩輪投資者的需要，高盛最近在其認股證網站上推出「熱門條款窩輪一覽」工具，以結合上述選擇產品的要求。市場上部份高成交的產品可能因其條款本身較合適，所以發行人開價時會較進取，維持較窄買賣差價，可視之為熱門條款。不過，投資者亦應盡用市場上產品的闊度，因為同一類行使價、到期日條款的產品往往不止一隻，投資者應從中作比較。事實上，市場上不少條款相若的窩輪，即使成交金額較低，但從上述所說的實際槓桿和街貨量方面考量，卻可能較佳。

「熱門條款窩輪一覽」工具羅列近期較受市場關注的股份，並顯示當日成交活躍的熱門條款，然後作出比較，並以簡易清晰的方法將高盛產品特色呈現出來，令投資者可以迅速了解該類窩輪的條款和特色，從而選擇合適產品入市。

以近日受市場關注的中移動為例，周一收市價為84.05元，引用「熱門條款窩輪一覽」工具的資料，可見中移動認購證的熱門條款是行使價88.88元、今年11月初到期的產品，市場上共有5隻相似條款的產品。雖然其行使價及到期日相若，但此工具卻指出這批產品的實際槓桿並非相近，最低的只有12.4倍，最高的則達16.3倍。投資者若只看重成交作篩選產品的單一原則，或會忽略槓桿更理想的產品。在這類條款的產品中，中移購(15515)，行使價88.93元，實際槓桿16.3倍，是這5隻條款相近產品之中槓桿最高的選擇。

我們希望能透過此工具幫助投資者更全面善用市場上產品的闊度，並從中快速掌握較理想的產品。有興趣的投資者可瀏覽高盛認股證牛熊證網站www.gswarrants.com.hk使用此工具，若有任何疑問，歡迎致電熱線2978-2978查詢。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

高盛(亞洲)證券衍生工具部

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