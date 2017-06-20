港股直擊 即巿股評

昨日市場偷步炒A股入摩，恒指急升近三百點，隔晚美股集體上升，料帶動恒指早段重上26000點水平，挑戰本月高位，留意成交能否配合。

隔晚美股道指標普齊創收市新高。道指升144點或0.68%，報21528點；納指漲1.42%，報6239點，創九個月最大單日漲幅；標普漲0.83%，報2453點。科技股大漲，蘋果收市升2.9%。周一並無重大的經濟數據公布。市場關注美聯儲官員的言論。紐約聯儲主席杜德利表示，聯儲局所關注的通脹應該會上升，原因是隨着就業市場狀況的繼續改善，工資正在上升。芝加哥聯儲銀行總裁埃文斯認為，聯儲局可能在今年不會再加息。另方面，據芝加哥商品交易所集團(CME Group)的「美聯儲觀察」(FedWatch)工具顯示，市場目前預計聯儲局在9月份再次加息的可能性僅為13%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較，造價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報68.92元，較本港上日收市升2仙。中移動(00941)ADR收報84.71元，升0.66元。騰訊(00700)ADR收報281.2元，升2.4元。國壽(02628)ADR收報24.4元，升0.1元。紐約期油創七個月收市新低，中海油(00883)ADR收報8.64元，無升跌；中石油(00857)ADR收報4.96元，跌1仙；中石化(00386)ADR收報6.4元，升4仙。

ADR港股比例指數報26060，較周一恒指收市升135點或0.5%。下午最多急升逾310點，高見25939點，逼近26000點關口。 總結全日，恒指以接近高位收市，收報25924點，升298點或1.2%，成功收復10天及20天線，惟成交卻創本月以來最低水平。恒指短期阻力為6月9日高位26090點，支持位參考20天線約25800點附近。

中國A股四度沖關MSCI進入倒數時候，MSCI將在香港時間6月21日凌晨4:30過後公布包括是否把A股納入MSCI新興市場指數。

為期兩天的陸家嘴論壇今天將在上海舉行，討論全球視野下的金融改革與穩健發展。人民銀行行長周小川上午9時將在陸家嘴論壇上致辭。

焦點板塊

煤炭股：周一國內商品期貨夜盤以煤炭表現最好，焦炭、焦煤、動力煤分別收漲1.36%、2.43%、1.04%，留意今日煤炭股表現。另外，中煤能源(01898)公佈，5月商品煤銷量1143萬噸，按年增5%。

焦點股份

中國聯通(00762)：公布5月份4G業務上客量為562.1萬名，較4月份加快11.8%。

華熙生物科技(00963)：公布主席趙燕提出私有化，每股作價16.3元，較停牌前收市價14.3元，溢價約一成四。公司指，自08年上市以來，股價表現未令人滿意，對客戶口碑及員工士氣造成不利影響，認為私有化可能消除這些影響。股份今日復牌。

廣州農商行(01551)：今日掛牌，暗盤價下跌。據耀才資料，暗盤收報5.07元，較招股價5.1元，低0.6%。股份公開發售部分未足額認購，一手中籤率為100%。