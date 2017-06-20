即巿股評 港股直擊

上周，美國聯儲局正式宣布加息0.25厘，不過，如上期所言，這點並不是最令人關注的部分(因市場早已預期)，而今輪真正的重點卻落在會後聲明中明確提出的年內縮表的意向及初步計劃中，而這部分亦果真令市場感到有點意外及開始擔心其後對環球市場流動性的影響；受到相關消息的拖累，期指於周四出現了顯著的調整，於交易時間內曾低見25403點，全日大跌超過三百點，而最終全周收市亦收於25500點之下，報25498點。正當市場普遍認為市況跌勢已成之際，於昨天，期指卻籍市場聚焦A股本周能否「入摩」的消息帶動下，突然抽升接近三百點，更以接近全日高位收市，收報25780點。筆者認為今次A股「入摩」與否只是大戶用來把市場舞高弄低的籍口，因為即使A股能成功「入摩」，相信其意義大於實際，因A股初時佔比最多只有0.5%，涉及資金亦只有不足100億元。話雖如此，筆者並不是叫各位本周可坐著看風景，反而建議可好好把握這次乘「順風車」的機會，因為相信當中的波幅應可為大家提供一個能以小博大的好機會。

不要斷言是次調整已完成

技術分析方面，自前周五日線圖上出現了吊頸的利淡訊號後，再配合上周美國加息的因素影響下，技術走勢本應於上周已全面轉差，幸好，昨天的大升卻把走勢帶回回穩待變的局面。期指在昨天的大升下已成功收復了上周失守的十天及廿天移動平均線，同時亦收復了自四月開展的短期上升軌，反映短期市況開始回穩；另外，各個技術指標如RSI、MACD、DMI及隨機快慢步指數亦出現了回穩或輕微向上的情況，可反映短期市況暫時得以喘定及待變的局面。筆者希望各位不要因昨天的大升便斷言是次調整已完成，因昨天的成交只有656億左右，反映市況仍未夠熾熱，向上動力未必足夠開展新一輪的升浪，因此應多留意今明兩日的市況變化再作部署。暫時，期指最好於今明兩日收市價重回25800點樓上及之後再收市升穿本月高位25952點，之後後市可看高一線；否則，調整可能還未完結，不過幅度亦不會太深，在五十天移動平均線附近25100點應有不俗的支持。

策略方面，如上文所言，本周三A股能否「入摩」的消息很可能會是大戶把市場舞高弄低的籍口，指數出現大幅波動的機會很大。因此，本期建議各投資者明天可考慮同時開倉做6月Long Call26200點和Long Put25400點，以昨天收市價計成本為59點及74點，目的以較低成本（目前的引伸波幅偏低）搏周三前後可能會出現的大幅波動中獲利。如之後期指收市升穿25952點，Long Put倉便要考慮平倉；相反，如跌穿25500點，則Long Call倉便需要考慮平倉。

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編按：作者 陳晧廉，證監會持牌代表，現職外資金融機構，從事金融行業超過10年，醉心研究以小博大之機率，以輸有限贏無限的買入期權工具在股市搵食，80後，在求學時已沉迷投資研究，曾是香港大專生「外匯模擬投資比賽」始創推手之一。