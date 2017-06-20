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投行一哥高盛於6月9日警告科技股估值偏高，上漲勢頭或要先歇一會，美股納指當日被嚇至腳軟，至今仍未恢復元氣，並未像5月17日大跌般，於數個交易日內收復失地並再度破頂。在此再次重提上周二本欄所指出的問題：如果科技股上升動力減慢，資金有何出路？

若按市值、估值、派息水平，以及今年股價表現等分組數據，來分析標普500指數成分股於6月9日至上周五的表現，或有助了解美股最新形勢。

參考調研機構Bespoke資料【右圖】，如果以市值最大至最細的排序把標普500指數成分股劃分為5等份，可見從6月9日以來，最高市值組別僅漲0.27%，不但低於標指期間累積升幅約0.68%，更遠遜最細市值的100隻美股漲幅(期間進賬高達約4.13%)。換言之，標普500指數成分股當中，市值愈細的企業近期表現愈佳。

估值方面，相對市盈率(P⁄E)愈低的股票走勢愈見強勁，期間錄得3.51%升幅，反而第一等份(即市盈率最高的100隻成分股)卻錄得約0.51%平均跌幅。

另一方面，派息較高的股票亦獲得資金追捧。同樣以100隻股票為一組，派息水平較低(包括沒有股息)的一組，平均跌約0.54%。派息水平愈高的股份表現則愈見亮眼，最高股息組別期間錄得高達3.92%升幅，這或與債息呈現走低傾向，食息一族尋覓替代品有關。

若相信股價反映所有相關資訊的話，以6月9日為分界線，即年初至6月8日為首階段，6月9日至上周五為次階段。把首階段股價表現分為5組別量度，再計算各組別於次階段期間的股價變化，明顯見到首階段成績最優異的組別，近期回報卻為負3.79%；反之，早前股價表現最差的一組，近期急漲約3.84%。

如此看來，6月9日科技股急挫，似乎成為市場換馬契機。資金由早前熱炒的股票流出，改為追買細市值、估值較低、股息水平較高或股價落後的標指成分股。簡言之，資金現正處於追落後階段。

港股方面，恒生指數昨天顯著反彈，高開109點後，由20天移動平均線(約25753點)起跑，升穿10天線(約25862點)，並以接近全日最高位(約25940點)收市，最終收報25925點，升298點(1.16%)。形勢較弱的國企指數罕有地跑贏恒指，高收1.31%，報10521點。大市全日成交657億元，上升股份比例約57%。

MSCI明晟將於本港時間周三凌晨公布是否把A股納入新興市場指數，市場憧憬好事將近，中資金融股升幅顯著，尤其中國平安(02318)、中國太平(00966)分別彈升3.99%及2.91%；連同友邦(01299)和保誠(02378)雙雙造好，推動保險板塊整體上漲約2.19%，是25個行業中最佳。

雖然MSCI今年為A股度身訂造「入摩」門檻，包括建議僅納入經「滬股通」和「深股通」買賣且過去12個月停牌不超過50天的169隻大市值A股，以解決去年三大障礙之中的兩個，但產品審批難題未解，故不可排除MSCI四度請A股食檸檬的可能性。再者，即使A股如願「入摩」，佔比不高亦隨時影響大市氣氛，「入摩」分分鐘變成Sell the News。

信報投資研究部

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