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今日 19:09 港股直擊 香港財經

【新股追蹤】信邦據報國際配售已足額

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市場消息指出，信邦控股(01571)剛在新加坡完成海外路演，國際配售已足額，主要來自長線基金及對冲基金。

另外，雄牛資本作為基石投資者，認購發行股份约25.4%，涉資近2.18億元。

信邦控股將於周三(21日)開始招股，預計將於6月28日掛牌上市。法巴(亞洲)為獨家保薦人。

該股計劃發售2.5億股，一成在港公開發售，每股招股價3.13至3.42元，集資最多8.55億元，每手1000股，入場費3454.5元。

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