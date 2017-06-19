港股直擊 即巿股評

美股上周五晚個別發展。中港市場則聚焦A股本周能否「入摩」，恒指上周挫403點後，今日反彈近300點，收復十天和廿天線，不過大市成交額為今個月新低。

恒指今早高開109點，報25736點，開市後見25735點全日低，其後發力重上20天線(25753點)，上午最多升268點，見25895點，突破10天線(約25861點)，中午升241點，午後升穿上午高位，最多升313點，見25939點全日高。恒指收報25924點，升298點或1.2%，連升兩日，累漲359點或1.4%。大市今日上升股份比例為57%，下跌股比例43%。

全日成交額656.96億元，較上日大減約141.44億元或17.7%，為5月29日以來、三周新低。

國企指數收報10520點，升135點或1.3%。

恒指即月期貨收市升283點或1.11%，報25780點，低水145點。

A股高收，滬指升0.68%；深成指升0.7%。兩市成交額約3510億元人民幣。

歐洲三大股市最新續造好，德法股市升約1%；美國道指期貨最新升72點，報21405。

藍籌股方面，騰訊(00700)升2.3%，領漲大市。金融股全線向上，滙控(00005)升0.8%；友邦(01299)收市報57.05元，創超過兩年新高，升幅2.1%。另外，恒安(01044)管理層上周回購，並獲中金升評級至「買入」，收市升4.8%，為表現最好藍籌；華潤電力(00836)升2.8%；吉利(00175)升3.7%。相反，中移動(00941)跌0.1%；百麗(01880)跌0.3%；聯想集團(00992)跌0.6%。

焦點板塊

中資金融股：MSCI明晟本港時間周三凌晨將公布是否把A股納入新興市場指數，中資金融股今日升幅顯著，建行(00939)升1.1%；工行(01398)升0.8%；招行(03968)升4%，為表現最好國指成分股；平保(02318)升4%；國壽(02628)升1.3%；新華保險(01336)升2.3%；財險(02328)升2%；太平(00966)升2.9%；太保(02601)升1.5%；中國銀河(06881)升2.2%；HTSC(華泰證券)(06886)升2.1%。

本地券商：港交所(00388)推新股改革諮詢，曾升3.1%，收市升2.7%。消息亦帶起本地業務為主的券商，第一上海(00227)升5.6%；海通國際(00665)升半成；國泰君安國際(01788)升4.2%；申萬宏源(00218)升4%；耀才(01428)升3.9%；金利豐(01031)升4.7%。

小型地產股：本地小型發展商和酒店營運商近日見追捧，今日多股創最少52周新高，金朝陽集團(00878)升7.9%；其士國際(00025)上周五收市後發盈喜，今日收市升3%；莊士機構(00367)升3.6%；莊士中國(00298)升3.2%；大酒店(00045)升3.7%；香格里拉(亞洲)(00069)升3.1%。泛海系飆高，泛海酒店(00292)曾升21.7%，收市升11.7%；泛海集團(00129)升15.3%；滙漢控股(00214)升18%。

內房股：內地5月70個大中城市新建住宅銷售價格按年升10.4%，連升20個月，但升幅連續第6個月收窄。多隻內房股跑贏大市，中國恒大(03333)急升7.7%；碧桂園(02007)升1%；雅居樂(03383)升2.7%；融創(01918)升4.1%；龍湖(00960)升1.7%；大悅城(00207)升4.5%；遠洋集團(03377)升1.6%；中國金茂(00817)升2%。

焦點股份

大新金融(00440)：中午公布已完成出售大新人壽保險及大新保險服務，並擬派發特別息每股6.6元。股價午後拉升，創超過9年新高，收市升5.1%。集團旗下大新銀行(02356)升3%。

IMAX CHINA(01970)：今早曾挫4.6%，見30元創上市新低，收市跌3.7%。集團今日為上市超過一年半以來首次失守招股價31元。

福澤集團(08108)：上周五股價暴跌85.6%後中途停牌，今日復牌一度反彈升22.2%，收市僅升4.5%，成交額1.77億元。公司公布，主席李革於上周五將持有約1.13億股，約佔該公司已發行股本12.24%，因個人原因於場內悉售。

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