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今日 15:31 港股直擊 即巿股評

【異動股】大新金融創逾9年高 擬派6.6元特別息

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大新金融(00440)午後拉升，暫時最多升6.4%，見64.5元創超過9年新高，現升5.1%，成交額1.24億元。

集團中午公布，已完成出售大新人壽保險及大新保險服務之全部已發行股本，並擬派發特別息每股6.6元。

該公司表示，出售所得款項淨額約79.5億元，預計可錄得稅前收益約35億元。在所獲款項中，已預留約22億元用於派發特別股息，其餘作為一般營運資金或再投資其業務。

集團旗下大新銀行(02356)升2.5%。

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