即巿股評 港股直擊

承接上周五(6月16日) 話題，今日繼續筆者對於讀者Kent提問展程控股(08240)之回應，其實早於6月8日讀者給我提問之時，我在同日晚上已用電郵回覆。

有心人未散貨

當時表示觀乎於去年10月13日上市時招股規模為3.2億股，而於同年11月22和23日股價分別下跌85% (1.6元→0.24元) 和5%(0.24元→0.228元)，值得留意成交量分別約2.14億和9800萬股，合計超過3.1億股，與招股規模3.2億股相距不足1000萬股，兩日合共成交金額則約8500萬元，計出平均成交價為0.2739元，再參考去年10月12日開市前發布的招股結果，首25名承配人獲發約2.55億股，佔配股貨近八成，可視為有心人持貨。另我留意到從11月24至28日共三個交易日，有三名參與者中國銀行、恒生證券和滙豐銀行分別累積增持3152萬、1232萬和1074萬股，合共5458萬股，不排除是有心人的射倉活動，並非散戶接了貨。若推斷正確，並觀察上市首日全數9名參與者淨減持超過1.66億股，可以扣除懷疑射倉的5458萬股，計出承配人約1.11億股已釋出市場，即仍有不少於1.4億股要處理。

持倉變化解讀

論到中央結算系統(簡稱CCASS)的持倉變化，現時應只是在部署散貨，未有線索顯示會立即托價散貨。理由是從今年5月8至11日連續四個交易日CCASS股數顯著增加，就是寶利證券(2000萬股)、興證國際證券(1760萬股)、興業金融證券 (1000萬股)和華富嘉洛證券(1000萬股)，合計5760萬股，正好與上市前投資者Golden Bliss Limited認購股數相同，截至6月7日未有散貨，只是興業金融證券的股份已射倉至福億證券，見於6月1日。如今最大股東廖子情(主席兼執行董事)持有的7.2億股已放入CCASS的BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES，但另外兩名上市前投資者唐宮中國(01181)和Power Shield Limited分別認購的1.44億和3840萬股未有放入CCASS。此外，三名投資者的成本價均為0.082元，所以即或以現價0.224元散貨，賬面仍高達1.73倍，可見配股價0.225元的參考性不高。

業績毋須在意

現時最值得參考之處是有心人仍有不少於1.4億股要處理，他們的成本價是0.225元，與6月8日收報0.224元相若。不過在有心人未開始散貨前，股價隨時可以回落至0.2元水平，即較0.224元低逾一成，所以要有可能「坐貨」的心理準備，才適合考慮買入此股待升。最後想指出即或臨近此股公布全年業績日子，也認為對股價表現影響不大，原因有二。其一是參考於2月14日收市後發布的2016第三季度業績報告，截至去年12月底倒數九個月的股東應佔虧損約132萬元，較2015年同期業績為溢利約927萬元，出現轉盈為虧的情況，皆因首兩季的業績表現實在太差，截至2016年9月底的上半年虧損約394萬元，以致雖然第三季錄得溢利約262萬元，仍未能扭轉虧損的局面。不過筆者對此股的全年業績表現也沒有期望，理由是2015年的第三季錄得溢利約485萬元，即2016年同期是倒退近46%，可見上市後業績表現明顯「走樣」，存在上市前於招股書顯示的會計賬目曾被粉飾之可能。其二是但凡管理層對上市前公司業務狀況應是解如指掌，邏輯上會將所有公司的利好因素都反映到招股價之上，所以即或業務表現良好，也會在公司上市後一年的財務狀況，才能真正帶動股價上揚，故此今日發布的全年業績，毋須理會亦未嘗不可。

聶Sir

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