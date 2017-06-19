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今日 14:52 即巿股評 港股直擊

【短線出招】開香檳！折讓地產股爆發！

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港股今日突然發力抽穿20天線，暫時更收復埋10天線，實在有點意外，港交所(00388)擬設立「創新初板」和「創新主板」兩個交易板塊，旨在吸引高增長的新經濟公司到香港上市。港交所重現朝氣，連帶大市氣氛都向好，短期要睇10天線能否企穩，否則不排除好似3月中及4月中，都曾經作勢爆上，點知之後要向下，試深些才重拾升勢。恒指6月份高位係26090，低位是25557，波幅只有533點，未來9個交易日將波幅拉開的機會頗大。

筆者近月一直看好大折讓港資地產股，更形容冷門股是「悶股發大財」，今日實在要開香檳，因多股創52周高。泛海系三股即泛海(00129)、泛海酒店(00292)及滙漢(00214)齊齊破位爆升一成半。金朝陽(00878)升8%；莊士系、順豪系亦有得升；大生地產(00089)升近4%，建業實業(00216)升逾4%。湯臣(00258)升一成三。香港興業(00480)兩日後派成績表，今日亦似異動，要留意。永泰地產(00369)下半年將有新盤推出，現價較NAV折讓七成，PE6.3倍，有息派。相信喜歡價值型股份的老股民，一定不會放過今輪機會，以上大部分股份仍屬超值，不介意樓市繼續癲下去。

本欄雖然叫「短線出招」，但亦要睇形勢調整，現在老千股充斥市場，人家高調搖旗吶喊，隻隻你都跟買，不輸才怪。那邊廂，港交所又只着眼吸重磅新股，對提升港股質素根本未有對症下藥，「賭場」愈攪愈大，吃虧最後是沒有經驗的散戶。

羅崇博 (杜比）

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