港股直擊 即巿股評

美股上周五晚個別發展。港股上周挫403點後，今早反彈逾200點，半日重上十天和廿天線。

恒指今早高開109點，報25736點，開市後見25735點暫時低，其後發力，重上20天線(25750點)，上午最多升268點，見25895點，突破10天線(約25856點)。恒指中午收報25868點，升241點或0.9%，大市成交額349.19億元。

國企指數報10527點，升142點或1.4%。

A股半日高收，滬指升0.66%；深成指升0.58%。

藍籌股方面，騰訊(00700)升1.3%，領漲大市。金融股全線向上，港交所(00388)推新股改革諮詢，半日升2.4%；滙控(00005)升0.6%；建行(00939)升1.3%；工行(01398)升1%。友邦(01299)高見56.75元，創超過兩年新高，半日升1.5%。另外，恒安(01044)管理層上周回購，並獲中金升評級至「買入」，半日升5.4%，為表現最好藍籌。相反，中移動(00941)跌0.3%；百麗(01880)跌0.7%；聯想集團(00992)跌0.8%。

焦點板塊

汽車股：普遍造好，長城汽車(02333)一度升6.8%，半日升3.6%，為升幅最大國指成分股，其A股升1.38%。另外，吉利(00175)升3.3%；廣汽(02238)升0.9%；北汽(01958)升1.1%；華晨(01114)升1.3%；東風(00489)升1.4%。零售商方面，中升控股(00881)升5.2%；廣匯寶信(01293)升2.4%；和諧汽車(03836)升0.8%；美東汽車(01268)急升11.2%。

內險股：今早升幅顯著，平保(02318)升3.3%；國壽(02628)升1.7%；新華保險(01336)升2.1%；財險(02328)升2.4%；太平(00966)升2.2%；太保(02601)升1.3%。

內房股：內地5月70個大中城市新建住宅銷售價格按年升10.4%，連升20個月，但升幅連續第6個月收窄。多隻內房股今早跑贏大市，中國恒大(03333)急升6.3%；華潤置地(01109)升1.4%；碧桂園(02007)升1.7%；雅居樂(02007)升2.6%；融創(01918)升3.5%；萬科(02202)升0.7%。

焦點股份

IMAX CHINA(01970)：今早曾挫4.6%，見30元創上市新低，半日跌3.8%。集團今日為上市超過一年半以來首次失守招股價31元。

福澤集團(08108)：上周五股價暴跌85.6%後中途停牌，今早復牌反彈，最多升22.2%，半日升一成，成交額1.19億元。公司公布，主席李革於上周五將持有約1.13億股，約佔該公司已發行股本12.24%，因個人原因於場內悉售。

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