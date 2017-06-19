即巿股評 港股直擊

當冚世界轉軚睇港股要跌，今日偏偏大幅反彈逾200點，唔單止收復20日線(約25750)，仲一口氣連10日線(約25856)都收復埋，皆因外圍股市做好，就連積弱嘅內地股市都曉得升，港股當然不甘後人。

恒指今早跳gap高開109點，雖然曾落過25735點低位，但大部份重磅股做好，恒指一舉突破埋10日線，暫時喺10日線附近上落。恒指中午報收25868點，升241點；國指則升142點，報收10527點。

恒指雖然收復10日線，但仍未算企穩，要港股回復升勢，必要企穩10日線，最好能夠上番25950水平，否則將會cap死喺10日線及20日線之內。大市反彈唔多唔少係缸邊友賭A股入摩，周三凌晨會有結果，其實A股今次成功入摩，象徵意義大過實際刺激，預計A股即使納入MSCI新興市場指數，佔比最多都係0.5%，所涉資金唔夠100億元，兼且仲要明年先實行，即係追蹤相關指數嘅基金，有成年時間先要入貨，唔排除好消息公布，反而係出貨藉口。

有缸邊友認為7月香港回歸廿周年，阿爺會出手維穩，查實恒指已處於半年高位，唔需要再特別加顧，反而內地股市死死吓，阿爺要救不如先救A股。反而內地房貸利率趨升，帶動內銀息差拉闊，內銀股業績料可睇高一線，吸引資金掃貨。

內險股升幅亦顯著，睇嚟安邦事件負面情緒終淡化，平保(02318)升2.6%；國壽(02628)升2.5%；新華保險(01336)升1.9%；財險(02328)升2%；太平(00966)升1.7%；太保(02601)升1.2%。友邦(01299)仲厲害，再創超過兩年高位，半日升1.5%，高收56.75元。

火車頭即係火車頭，騰訊(00700)半日股價升1.3%，半日報收276.2元，仍然守住10日線及20日線，有缸邊友話等買平貨等到頸都長。至於港交所(00388)推行新股改革諮詢，無論開唔開新板都好，港交所具壟斷地位，除非港股真係拍晒烏蠅，否則港交所仍有其可取之處。只係今日咁大個裂口高開，呢啲走勢唔算靚仔，隨時有落番去20日線(199.9元)嘅危機。

阿Man寧願等大市出現較顯著調整再買貨，今日反彈再減磅，除非大市確認回復強勢，目前都係增持現金較穩陣。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)