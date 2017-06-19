即巿股評 港股直擊

上個星期五(6月16日)揀咗隻可以做day trade嘅恒指熊(62321)，同埋過夜恒指熊(69318)，但等咗成日恒指都只係打橫行，去到下晝約3點10分，恒指忽然開倒車向下走；只可惜嘅係由頭到尾喺恒指5分鐘圖上根本就無見過超買(包括SlowSTC(14,3)同14RSI)，成日坐喺度住個市食白果。

不過，當今日做完U盤之後，就發覺「其實食白果又有咩好怕喎！」今朝恒指裂口高開過百點開市，開市報25736點，未行到返公司，戰友Jack已經whatspp我話個市已經升過200點，佢仲同我講以為自己睇錯添。返到公司搵老友MK幫手出咗淘寶啲貨之後，再坐返埋位睇電視，此時恒指係咁創新高。到咗10點11分，恒指做咗個高位25883點，用呢個高位計恒指已經成功重返10天線(25857點)同20天線(25751點)樓上。從日線圖睇恒指依家似乎係高位做緊個「圓底」，頸線位就要用6月9日高位26090點呢度，要上破唔係話無可能，因為呢個moment SlowSTC(14,3)嘅%K線同%D線由6月9日嘅92.62同93.39雙雙回落到依家嘅24.61同31.67，依家呢個水平雖然未至於係嚴重超賣，但數值上比較反映大市或已完成今期調整，調整完囉咪又再上過；話口未完依家10點17分，恒指高位已經變咗25895點啦。

若然恒指向上走嘅話，咁即係想食熊證啦，開恒指牛熊證街貨圖望吓，26100至26199點仍然係熊證重貨區，呢度有相當於1127張期指。而最貼價嘅熊證就係25900至25999點，呢度有相當於433張期指；如果用恒指暫時高位25895點計算，即係話個市仲有5點就可以踏入呢個範圍。

咁啲牛證呢？或者經過上個星期嘅調整，今日見到牛熊證街貨圖上嘅牛證相對應嘅期指張數都出現負數，即係話唔排除有錢見到大市回調而先行將牛證收隊，不過重貨區仍然都係25200至25299點，有相當於1066張期指；至於最貼價嘅牛證就係25500至25599點，呢度有454張期指。依家10點23分，恒指現價做緊25877點，若然要恒指先踏入呢個範圍，就要大市由現價開始下行278點；對比起向上行去熊證區只有5點嘅差距，睇嚟大市真係撲熊嘅機會多過撲牛。

恒指牛(61420)，收回價25500點，同現價有逾300點兼且有76倍槓桿，絕對係day trade之選，同樣地吼恒指5分鐘圖見超賣先好入市；真係唔好揸太耐，因為見到保歷加通道口有收窄跡象，可能同上個星期回調有關吧！但都係小心為上。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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