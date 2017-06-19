即巿股評 港股直擊

正在招股中的信邦控股(01571)，是近期較值得留意的新股。以2016年收益計，信邦是中國第二大供應商及最大型的汽車塑膠電鍍零件出口商。於2014至2016年期間，出口至美國、歐洲、日本及其他地區的收益佔信邦控股的收益超過50%。同期，信邦錄得的收益及純利複合年增長率分別為23.7%及28.3%，顯示集團成功持續提升其於行內的領導地位，產品質量更被國際市場認同。

據了解，公司2016年底的借貸金額僅500萬元人民幣，處於淨現金狀態。這次港股上市，集資所得主要用擴充及完善中國的生產基地，以及明年於墨西哥建立具備注塑、電鍍、零件組裝及儲存及物流等全面能力的新生產基地。墨西哥生產基地計劃於2019年建成並投產。

作為汽車內飾市場的第二級供應商，產能擴張主要是基於客戶的需求及訂單的支持。墨西哥是全球第七大的汽車生產國，本土的汽車消費需求一直旺盛，信邦管理層也記者會上也表示，到墨西哥設廠主要是應當地的客戶要求，無疑引證了行業專家的說法。事實上，信邦已取得了國際知名汽車品牌，尤其是中高端汽車品牌客戶的新款汽車系列訂單，當中更包括了高端的電動車款。

國際市場的穩定發展，對於中國汽車內飾零件製造的龍頭企業來說，着實是很好的業績增長動力。事實上，信邦的業務毛利率表現出色，也得益於其產品質量受國際客戶的認同。信邦的毛利率於2016年達到41.1%，高於同行平均水平。

雄牛資本出名投資精準

值得留意的是，信邦的基石投資者是大名鼎鼎的雄牛資本(Bull Capital)，也是一個值得關注的亮點。在投資業界內，雄牛資本出名投資精準，過去多年以來，投資新股都是貴精不精多。雄牛資本的負責人Gilbert Wong以前是著名的投資銀行家，由其負責的彪炳上市項目包括比亞迪(01211)、長城汽車(02333)、中國蒙牛(02319)、百盛集團(03368)、玖龍紙業(02689)及舜宇光學(02382)等。而投資的則有京東商城、中國聯塑(02128)等，全都是上市以來近10倍升幅的股票。

近年雄牛資本較少直接投資於新股，這次出手，應該是近年來首次。由此可見，雄牛資本這家一向以投資高增長股而聞名的基金，似乎也挺重視信邦控股。信邦在招股書中，已表示未來的年度派息率為稅後利潤的30%。業績優、訂單足、負債低，再加上著名基金入市認購，亮點甚多，值得關注。

楊衡瑞

深信善用科技+知識可改變世界，透過網絡分享股票投資、理財及金融圈趣聞