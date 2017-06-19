即巿股評 港股直擊

恒指上周五高開後，首4分鐘急升近100點後，走勢反覆回軟，走勢於15時後進一步轉差，全日波幅162點。恒指收報25626點，升61點或0.24%，成交金額798.4億元。國指收報10384點，升38點或0.37%；上證收報 3123點，跌9.32點或0.3%。港股表現優於A股。

恒指最低跌至25557點，創5月26日以來低位，但最終以陽燭近「十字星」收市。若與前交易日走勢一併參考，則譜成近「身懷六甲」形態，走勢待變。全日上升股份717隻，下跌760隻，市況平平。

港交所(00388)在上周五發布諮詢文件，擬提高香港IPO門檻，並會設立「創新初板」和「創新主板」兩個交易板塊，以吸引尚未有盈利，又或者採用非傳統管治架構的新經濟公司，以及擬在香港作第二上市的中國內地公司於香港上市。現存的主板和創業板的制度亦有可能被重新定位，創業板的規則也會被收緊。市場普偏認為，港交所此舉是對新經濟股開綠燈。

MSCI將於6月21日公布會否將A股納入旗下新興市場指數。中國證監會表示，市場化改革方向不會因A股是否納入MSCI指數而改變，任何新興市場股票指數沒有中國都不完整。

美國5月份新屋開工數下滑5.5%，連續第三個月下滑，預示住宅建築業或拖累二季度經濟增長。美股三大指數個別發展，今早亞太股市向好，夜期下跌但ADR上升，兩者背馳，料恒指走勢偏好，阻力參考為10 SMA(25855)。

個股介紹：

融信中國(03301) 的主要業務為在中國從事房地產開發業務。

集團早前公布，與海亮金屬訂立意向書，磋商合作涉及海亮金屬持有的位於中國的若干物業項目。集團指出，該物業項目的開發策略及目標與集團的業務策略一致，即收購優質中國物業項目以保持集團業務的持續增長。

海亮金屬主要於中國從事金屬材料及產品生產、建材銷售、實業投資、進出口、業務諮詢及租賃。消息公布後，集團股價反覆向好。集團現價市盈率7倍。股份上日收報7.77元，上望9元，止損設於7.28元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。