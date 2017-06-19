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今日 09:32 重要通告 港股直擊

敏華再反駁渾水報告 堅持年報正確

敏華控股(01999)就渾水(Muddy Waters)於上周五(16日)刊發報告的指控作出回應，對於報告指控集團盈利數據異常，該公司堅持認為其2017年年報正確。

敏華指出，渾水引述聲稱於北京銷售集團產品的大型分銷商Beijing Classics的2015及2016年財務資料，但Beijing Classics於2015及2016年並非集團分銷商，故渾水引用的資料具誤導性。

渾水指控集團稅收數據前後不一，強烈暗示財務造假，敏華表示，注意到渾水暗示僅僅是由於集團並未就2014年後期間申請相關稅務優惠待遇，導致稅務數據前後不一，集團是否申請繼續享有稅務減免乃其商業決定。

集團又指，無法律規定要求向工商局提交財務資料，集團並不知悉渾水如何獲得該等資料。然而，該等資料可於相關中國附屬向中國其他相關監管機構遞交的法定財務報表中查閱。編製該等法定財務報表時，相關中國附屬已考慮到適用稅率或已向相關稅務局提交的申請。

然而，鑑於在編製綜合財務報表時並未獲得所有相關批文，集團就稅率採用更加審慎的方法而作出一個較高撥備，不一致之處僅與集團在呈報其綜合財務業績時採取更為審慎的政策有關。

敏華又指出，渾水報告繼續對集團產品作出貶損評論，該等評論過度簡化集團製造流程的技術要求，並低估該公司產品質量。

下載港交所通告原文

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